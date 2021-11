"Loro non lo fanno...". L'ultimo attacco della Boldrini a Salvini e Meloni

Laura Boldrini è tornata ad attaccare Matteo Salvini e Giorgia Meloni, suoi obiettivi di sempre. L'ex presidente della Camera è una delle esponenti più attive nel sostegno al politicamente corretto, le sue guerre ideologiche hanno scandito un momento politico della storia italiana. Impossibile dimenticare le sue battaglie per la declinazione dei nomi al femminile o, per ricordarne un'altra, anche la richiesta di cancellare la scritta Dux dall'obelisco di Mussolini, sull'onda cancel culture.

" Portano avanti uno schema tradizionalista della donna e della famiglia. Il loro stile di vita, però, è in contraddizione con quello che propinano agli altri. Per esempio, gli altri devono rifiutare il divorzio e il cambiamento sociale e invece loro no ", ha detto Laura Boldrini, tirando in ballo la vita privata dei due leader politici. Eppure, lei ha sempre fatto politica scindendo il privato dal pubblico, come ha dimostrato quanto poi emerso sulla colf. Ma, al di là dell'intromissione nel personale di Salvini e Meloni, i due leader non hanno mai rinnegato la legge sul divorzio. Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno sempre criticato lo schema di adozione per le coppie omosessuali. E, su questo, né l'uno né l'altra hanno mai ritrattato.

Nella sua costruzione moralista contro quelli che, per lei, sono da sempre visti come nemici, Laura Boldrini ha proseguito nel suo attacco: " La visione della destra è che la donna dia priorità alla famiglia. Poi le donne possono pure lavorare, ma non devono essere lavori che portano via troppo tempo alla famiglia ". L'ex presidente della Camera è sempre pronta a criticare gli avversari politici di destra ma tende a sorvolare su quanto accade nel Pd e nei partiti affini. " Non possono imporre agli altri il mondo che ci siamo lasciati alle spalle decenni fa. La destra è contraria al divieto di pubblicità offensive in strada, al divieto di cartelloni con messaggi sessisti ", ha detto ancora la Boldrini nel suo sfogo ideologico contro Meloni e Salvini.

È quanto meno buffo che certe critiche arrivino da chi, solo pochi mesi fa, è finita nella bufera per le rivelazione delle sua colf. Una vicenda scoppiata a casa sua che ben poco aveva a che fare con le battaglie politiche portate avanti con la tessera del Pd...