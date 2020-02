Cacciari: "Il processo a Salvini è una sceneggiata"

Il via libera dall'Aula del Senato al processo a Matteo Salvini sul caso Gregoretti ha scatenato diverse reazioni. Massimo Cacciari è uscito allo scoperto, schierandosi contro la decisione intrapresa dalla maggioranza giallorosa. A suo giudizio si trattava di un esito ovvio: " Era scontato andasse a finire così. Penso che la cosa, del tutto irrilevante politicamente, non darà fastidio a lui e non darà beneficio agli altri ". In un'intervista rilasciata all'Adnkronos, l'ex sindaco di Venezia ha duramente criticato quello che definisce non solo un " atto dovuto ", ma soprattutto una " sceneggiata " destinata a finire " nel nulla totale ". Nello specifico il suo commento è chiaro e non ricorre a giri di parole: " È un giochetto, come l'aver gestito ipocritamente il voto in Aula, dopo le elezioni in Emilia-Romagna nel timore che Salvini si sarebbe presentato in ultima battuta all'appuntamento alle urne con le stimmate di martire ".

Infatti gli italiani sono con il leader della Lega: secondo un sondaggio condotto da Fabrizio Masia, il 43% degli intervistati ritiene sia sbagliato processare Salvini, mentre il 41% è d'accordo e il 16% preferisce non rispondere. Un dato piuttosto curioso è rappresentato dal fatto che il 21% di chi si è professato elettore della Lega pensa che sia giusto il processo, mentre il 17% degli elettori del Partito democratico e il 26% di quelli del Movimento 5 Stelle lo ritengono sbagliato.

"Quella citofonata..."

Secondo il parere del filosofo comunque i risultati non sarebbero mutati in Emilia-Romagna. Ha rimarcato infatti tre elementi che hanno contribuito alla vittoria di Stefano Bonaccini e dunque alla sconfitta di Lucia Borgonzoni: " A influire sono state piuttosto le sardine, il fatto che né Conte né il governo abbiano messo il naso in campagna elettorale e la citofonata dell'ex ministro dell'Interno ". Dopo tale gesto diversi elettori di destra avrebbero avvertito la necessità di dissociarsi e dunque di votare dall'altra parte: " Dopo quel gesto in molti orientati a votare a destra hanno detto 'no, non è possibile, è intollerabile, non si può votare' ".