"A sinistra catastrofe mentale". La lezione di Cacciari sul fascismo

Gli italiani sono diventati fascisti? “Questa è una colossale stupidaggine” . Così, senza mezzi termini, Massimo Cacciari sui risultati delle elezioni che hanno premiato il centrodestra a guida Giorgia Meloni. Intervenuto ai microfoni de La Stampa, il filosofo ha rimarcato che il pericolo invocato dalla sinistra era falso, nonché controproducente: “La genesi del fascismo è lontanissima da oggi, nasceva da una crisi della democrazia, avveniva in un contesto molto diverso da quello dei giorni nostri. Quella che è stata proposta tra Fratelli d'Italia e il fascismo è stata una sovrapposizione impropria” .

L’analisi di Cacciari

Il pericolo che oggi corre l’Italia non ha nulla a che fare con i totalitarismi secondo l’ex sindaco di Venezia. Cacciari, infatti, ha acceso i riflettori sulla crisi della democrazia progressiva: “Una democrazia che spingeva i popoli ad aumentare i propri diritti, ad allargare la base sociale di chi ne godeva, a migliorare le proprie condizioni di vita. Quando questo allargamento progressivo si è interrotto, è nata la rivolta dei populismi e dei sovranismi contro l'Europa. Perché da quel momento l'Europa non ha più saputo darsi un'identità politica e non ha più saputo avere una linea autonoma in politica estera” .

Soffermandosi sul tracollo della sinistra, Cacciari ha parlato apertamente di “catastrofe mentale”. “Ma come? Si sostiene che il pericolo è quello del fascismo, cioè di un attacco eversivo allo Stato, e non si riesce a trovare il modo di combattere quel rischio tutti insieme?” , la punzecchiatura del pensatore, che ha posto l’accento sulla totale incoerenza tra i pericoli denunciati ed i comportamenti concreti sulle alleanze, tanto da perdere credibilità.

Il disastro della sinistra