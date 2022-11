Il calendario con gli scatti dei poliziotti-fotografi. Il ricavato andrà all'Unicef e ai bambini malati

La quotidianità catturata e raccontata attraverso le immagini. Scene di vita quotidiana, di ordinario impegno, non di poliziotti-eroi ma di agenti che sono cittadini tra i cittadini.

Sono le pagine del calendario della Polizia di Stato che ci accompagneranno quest'anno, la cui vendita andrà a sostenere il progetto «Emergenza siccità Etiopia» dell'Unicef e il Piano «Marco Valerio» del Fondo di assistenza a favore dei figli minori dei poliziotti affetti da patologie gravi e croniche. Gli scatti quest'anno sono stati valutati e selezionati da un grande maestro della fotografia del Novecento, Gianni Berengo Gardin, che ha sottolineato il valore artistico delle foto nelle quali i poliziotti-fotografi sono stati capaci di catturare con le immagini le attività dei colleghi che quotidianamente garantiscono la sicurezza dei cittadini, in una prospettiva inedita, quella della valorizzazione del territorio in cui operano.

Ieri pomeriggio a presenziare la presentazione, che si è tenuta presso l'Acquario Romano dell'Esquilino ed è stata condotta dal poliziotto ad honorem Massimiliano Ossini, c'erano il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Lamberto Giannini, il giornalista Mario Calabresi e l'autrice di noir Cristina Cassar Scalia.

«Questo calendario è un album di famiglia e infatti abbiamo deciso di farlo in famiglia - ha spiegato Giannini - abbiamo eccellenze in tutti i settori e con la guida sapiente di un maestro come Gianni Berengo Gardin abbiamo deciso di tentare un esperimento molto ben riuscito, che restituisce perfettamente il messaggio di quello che siamo e che vogliamo essere sempre di più: cittadini al servizio di altri cittadini, che ci sono sempre e in tutte le parti del Paese, a disposizione dei bisogni della gente sempre con il massimo impegno e la massima disponibilità».

Dal ministro dell'Interno, appena insediato, arriva subito una promessa importante. «Faremo di tutto per proseguire nel programma di rafforzamento degli organici e delle dotazioni tecnologiche - ha detto Piantedosi -. E lo faremo nel convincimento che dovremo essere noi alla vostra altezza, all'altezza di chi ha saputo conquistarsi la stima, la conoscenza e l'apprezzamento dei cittadini». L'idea del ministro è di arrivare quest'anno a 13 mila nuove assunzioni. Numeri importanti, come lo è il ricavato della vendita in questi anni dei calendari, che ha permesso all'Unicef di avere 3milioni e 200mila euro a sostegno dei propri progetti. Chi volesse contribuire può comprare il calendario consultando i siti www.regali.unicef.it e www.poliziadistato.it.