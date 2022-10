"Camicia nera, è finita la pacchia". Ancora una fake news contro Meloni

Erano previste e, puntuali, sono arrivate le polemiche sul look scelto da Giorgia Meloni per le consultazioni al Quirinale. La leader di Fratelli d'Italia, che è stata indicata dalla coalizione per la formazione del nuovo governo, si è presentata da Sergio Mattarella indossando un abito blu navy con camicia in tinta e scarpe nere. Sobria e misurata, ha scelto anche di raccogliere i capelli: un look moderno ma, al tempo stesso, classico e pratico per la presidente di FdI, che ha sempre dimostrato di preferire uno stile casual. E nonostante Giorgia Meloni sia apparsa impeccabile, ecco che dai social sono iniziate a circolare le fake news proprio sul look della premier in pectore.

" Mi piace la coerenza di Meloni che si presenta in camicia nera ", si legge in uno dei tanti tweet. Scorrendo i post pubblicati sui social, le domande che sopraggiungono sono numerose. Possibile che tutti vedano una camicia blu di colore nero? Probabilmente no, anzi. Tuttavia, un vecchio trucco della comunicazione dice che se una notizia falsa viene ripresa da più persone, aumenta la sua percezione di credibilità. E quindi ecco che decine e decine di persone commentano l'inesistente camicia nera di Giorgia Meloni. " Tailleur nero e camicia nera. Signori, è finita la pacchia. Bella ciao ", si legge in un altro tweet. E poi ancora: " Ovviamente i simboli non contano ma, intanto, presentarsi alle consultazioni presidenziali al Quirinale con la camicia nera... Ottobre 1922-2022: fatto ".

Al di là della evidenza del colore blu navy nell'abito di Giorgia Meloni, non ci sarebbe comunque stato niente di male a presentarsi con un completo total black. E chi, oggi, fa polemica sul colore dell'outfit di Giorgia Meloni, dimostra che l'ossessione al simbolismo fascista alloggia ovunque, tranne che nei partiti della coalizione di maggioranza. Detto ciò, appare evidente che Giorgia Meloni, non avrebbe mai indossato un abito nero, proprio per evitare la tempesta di polemiche che ne sarebbe scaturita.