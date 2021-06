Caso Navalny: Biden annuncia nuove sanzioni contro Mosca

Il presidente Usa Joe Biden aveva avvertito il rivale Vladimir Putin: sui diritti umani Washington non è disposta a cedere. E così, a quattro giorni dall'incontro tra i due leader a Ginevra, la Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca per l'avvelenamento dell'oppositore Alexei Navalny, detenuto nelle carceri russe. «Stiamo preparando un altro pacchetto di sanzioni da applicare», ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. La notizia è arrivata nel momento in cui le tensioni tra Usa e Russia sembravano essersi allentate con il rientro nei due Paesi dei rispettivi ambasciatori. Quello russo, Antonov, ha lasciato Mosca per tornare a Washington, dicendosi ottimista sulle relazioni tra i due Paesi.

Il suo volo è partito domenica mattina dall'aeroporto internazionale Sheremetyevo di Mosca e il ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che il diplomatico trascorrerà la prossima settimana nella capitale statunitense. «Mi sto dirigendo (negli Stati Uniti) con uno stato d'animo ottimista basato sui risultati della riunione dei due presidenti, ha detto Antonov, citato dai media russi: «Non vedo l'ora di lavorare in modo costruttivo con i colleghi americani per relazioni eque».

Domani e nei prossimi giorni l'ambasciatore ha in programma «progetti, incontri e tanto lavoro». Sebbene Biden e Putin abbiano entrambi descritto il loro incontro a Ginevra come «produttivo», le posizioni dei due leader rimangono profondamente distanti su temi chiave, dall'integrità territoriale dell'Ucraina, al rispetto dei diritti umani.