Il Cav a lavoro da Arcore: presenta i candidati FI. Positiva anche Fascina

Il tampone positivo non ferma Silvio Berlusconi che non rinuncia a lavorare dalla sua villa di Arcore. Né al suo impegno per la campagna elettorale in vista delle elezioni Regionali e Amministrative del 20 e 21 settembre.

Il Cavaliere è asintomatico e "tonico", come lo ha definito stamattina Matteo Salvini dopo averlo sentito al telefono. Tra chiamate sulla piattaforma Zoom e messaggi social, partecipa in remoto alle iniziative di Forza Italia: ieri ha parlato a lungo con le parlamentari di 'Azzurro Donna' e oggi, tra le 17 e le 18, telefonerà alla presentazione dei candidati in Liguria nella sede di Genova, dove sarà presente anche Antonio Tajani.

Berlusconi inizia oggi il periodo di isolamento dopo il risultato di un tampone positivo arrivato ieri e a cui si era sottoposto dopo il recente soggiorno in Sardegna. Positivi anche i figli Barbara e Luigi e la deputata azzurra Marta Fascina. Stretto il cordone sanitario attorno al presidente di FI: chi ha avuto contatti con lui ha fatto già il tampone e chi dovrà necessariamente avere contatti sarà sottoposto al test a titolo precauzionale, indosserà la mascherina e rispetterà il distanziamento di un metro.

Intanto si susseguono gli auguri da amici e politici. Ieri sera il premier Giuseppe Conte lo ha chiamato. Come ha fatto anche l'alleato Matteo Salvini: "Gli ho parlato lungamente e gli ho fatto gli auguri e il mio in bocca al lupo. Era tonico e continuava le sue telefonate di lavoro", ha detto stamattina il leader della Lega. Un messaggio per la pronta guarigione è arrivato anche dall'ex premier Romano Prodi. Il Professore ha espresso a Berlusconi la sua vicinanza