Tra il centrodestra e la sinistra un abisso: cosa dicono i sondaggi

Enrico Letta sperava quanto meno di fregiarsi del titolo di partito più votato, una sorta di vittoria di Pirro nella sconfitta del 25 settembre, ma secondo il sondaggio di Lab21.01 realizzato per La Piazza – Il Bene Comune di Affaritaliani.it, potrebbe non riuscire nemmeno in questo. Fratelli d'Italia è saldamente in testa in tutti i sondaggi, anche in questo, e si mette alle spalle il Partito democratico, con un divario superiore a un punto percentuale: 23,4% Giorgia Meloni, 22,1% Enrico Letta. Un divario che si fa ancora più ampio se si considerano le due coalizioni, separate da un abisso di quasi 16 punti percentuali, esattamente 15,9. Un divario difficilmente colmabile per il centrosinistra, che prosegue nella sua campagna elettorale scomposta contro il centrodestra, che non appassiona nemmeno i suoi elettori, o quelli che lo erano.

Il centrodestra composto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Noi moderati, secondo il sondaggio di Lab21.01, conquista il 48% tondo delle preferenze nelle intenzioni di voto, con tutti i maggiori partiti in aumento rispetto alla rilevazione precedente. Oltre al 23,4% di Giorgia Meloni si trova il 16,9% di Matteo Salvini e il 5,6% di Forza Italia. A questi si aggiunge il 3% di Noi moderati. Di contro, c'è l'ammucchiata di centrosinistra che con un numero di partiti enorme al suo interno si ferma al 32,1% delle preferenze nelle intenzioni di voto di quello stesso sondaggio. Entrando nel dettaglio, oltre al 22,1% di Enrico Letta e compagni, c'è il 3% di Alleanza Verdi-Sinistra, l'1,6% di Luigi Di Maio e l'1,4% di Emma Bonino. Fuori dalla coalizione, ci sono Renzi e Calenda con il 6,9% del Terzo polo e il M5s con il 10,6%.

Questo sondaggio sarà al centro del dibattito dell'incontro La Piazza – Il Bene Comune di Affaritaliani.it, che prenderà il via il prossimo 25 agosto a Ceglie Messapica, in Puglia. Nella cittadina in provincia di Brindisi sono attese migliaia di persone, oltre a i più importanti leader politici, per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti elettorali più interessanti delle prossime settimane. La prima serata della manifestazione vedrà sul palco Giorgia Meloni insieme ad Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da Lab21.01;

b) Committente La Piazza – Il Bene Comune di Affaritaliani.it;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Interviste valide 10.500;

e) Interviste effettuate nel periodo 10-23 agosto 2022 con metodo cati-cami.