Salvini: "Voce unica, non sarà una fusione"

La pista di una federazione del centrodestra resta sempre sul tavolo. A promuovere l'iniziativa nei giorni scorsi è stato Matteo Salvini, che aveva avanzato e sottolineato la possibilità di partorire una vera e propria federazione delle forze della coalizione, almeno di quelle che sostengono il governo guidato da Mario Draghi. L'intenzione è quella di creare magari gruppi unici alla Camera e al Senato che, grazie a un lavoro di coordinamento, consentirà di arrivare ad esempio a conferenze stampa comuni e a iniziative legislative nel segno dell'unità. Una occasione per compattare e rafforzare il centrodestra, facendo sintesi per evitare fughe in avanti.

"Una voce unita"

A tornare a parlare della questione è stato il leader della Lega, che intervenuto ai microfoni di Mezz'ora in più su Rai 3 ha tenuto a precisare alcuni aspetti fondamentali: " Non parlo di fusioni o di annessioni, ma di una collaborazione già da domani ". L'ex ministro dell'Interno lo reputa un passo in avanti fondamentale per accelerare concretamente su tematiche cruciali come lavoro, salute e sviluppo. Un obiettivo che potrebbe essere difficilmente raggiunto se si continuerà a rimanere divisi in diversi gruppi. " Mettere insieme le energie migliori perché dall'altra parte ci sono proposte di tasse. Sarebbe utile anche a Draghi e al Paese avere una voce sola, mantenendo ciascuno la sua identità. Uniti si vince ", è la linea tracciata da Salvini.

Nella giornata di martedì i leader si riuniranno per chiudere la partita dei candidati sindaci e dunque la prossima settimana sarà anche l'occasione per iniziare a discutere di una forma di coordinamento della federazione: " Poi faremo una sintesi, io non impongo nulla. La mia è una proposta di una forza unica che può essere la prima in Parlamento, in Italia, nelle Regioni, in Europa ". La federazione, sostiene il numero uno del Carroccio, non è da intendersi come " un'operazione partitica per la campagna elettorale, per inventarsi un nuovo simbolo ", ma sarà invece " una messa in comunione di valori ".