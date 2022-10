I sondaggi incoronano (ancora) il centrodestra. E per il Pd è caduta libera

Il governo non c'è ancora ma le agenzie si stanno comunque muovendo per le rilevazioni statistiche. Sono passate 3 settimane dal voto che ha incoronato Fratelli d'Italia primo partito e la coalizione di centrodestra come gruppo di maggioranza nel parlamento che si è appena costituito. E i riscontri dai sondaggi, quattro, che sono stati effettuati in queste tre settimane premiano ancora una volta il centrodestra, che continua a salire nel gradimento degli elettori. Nelle rilevazioni supermedia YouTrend/Agi, Fratelli d'Italia ha guadagnato 0.7 punti percentuali in 20 giorni arrivando al 26.7% del gradimento degli italiani. Un risultato non inaspettato che, comunque, certifica e consolida ancora di più il risultato delle urne.

Rimane pressoché stabile attorno all'8% Forza Italia mentre ha una flessione la Lega, che perde 0.7 punti percentuali. In generale, il centrodestra riesce comunque a confermare in toto il risultato delle urne a tre settimane dal voto e in attesa della formazione del nuovo governo e dell'inizio dei lavori a Palazzo Chigi. Un risultato che soddisfa i partiti e conferma ancora una volta la volontà degli elettori di vedere il centrodestra unito.

Risultato opposto proviene dalla sinistra, dove il Partito democratico è in caduta libera e in 3 settimane ha perso oltre un punto percentuale, facendosi avvicinare dal Movimento 5 stelle che, invece, sfruttando l'effetto rebound continua a crescere e a guadagnare punti, arrivando fino al 16.7%, a poco più di un punto dal Pd. Enrico Letta si è probabilmente pentito di non aver fatto un ticket con Giuseppe Conte alle scorse elezioni, mettendosi in casa Sinistra italiana che, pur avendo posizioni pressoché sovrapponibili a quelle del M5s, non è stato in grado di portare voti pr la coalizione rossa. Infatti, il centrosinistra ha perso ben 5 punti dal 25 settembre, indebolendosi a favore soprattutto del M5s e del Terzo Polo, che ha guadagnato qualcosa, anche se non in modo considerevole.

Nota del sondaggio:

a) La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto.

b) Include sondaggi realizzati dal 28 settembre al 12 ottobre, è stata effettuata il giorno 13 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati

c) Estensione territoriale: nazionale.

d) I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (8 ottobre), Euromedia (29 settembre) e SWG (3 e 10 ottobre).

e) I sondaggi completi sono disponibili qui.