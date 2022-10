Chi è Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento

Una lunga militanza nella destra, gli incarichi a livello regionale e ora la nomina a ministro. Luca Ciriani è stato nominato titolare dei Rapporti con il Parlamento e farà parte della squadra della premier Giorgia Meloni. Fedelissimo della leader di Fratelli d’Italia, il 56enne è stato un militante missino da giovanissimo e ha sempre fatto parte dello schieramento di destra. Ora per lui l’eredità di Federico D’Incà.

Chi è Luca Ciriani

Originario di Pordenone, Luca Ciriani si è laureato in lettere moderne all’Università di Trieste ma si è impegnato politicamente sin da giovanissimo. Come già anticipato, ha militato all’interno del Movimento Sociale Italiano, di cui è stato dirigente giovanile, e ha poi aderito ad Alleanza Nazionale. Nominato consigliere comunale di Fiume Veneto (Pordenone) nel 1995, è stato poi eletto consigliere regionale alle elezioni in Friuli del 1998.

Luca Ciriani è entrato a fare parte della giunta regionale guidata da Roberto Antonione, che gli ha affidato l’assessorato allo Sport e alle Autonomie locali. Cinque anni più tardi è stato rieletto e nominato capogruppo di Alleanza Nazionale. Nel 2008 ha aderito al Popolo della Libertà, per poi entrare a fare parte dell’amministrazione Fvg al fianco di Renzo Tondo nelle vesti di vicepresidente e assessore alla Protezione Civile.

Il percorso in FdI

Rieletto alle elezioni politiche del 2013 con il Popolo della Libertà, Luca Ciriani nel 2015 ha aderito a Fratelli d’Italia e ha iniziato il suo percorso a livello nazionale al fianco di Giorgia Meloni. Alle politiche del 2018 è stato eletto senatore nel collegio uninominale Friuli-Venezia Giulia - 02 (Udine). Nel luglio 2018 è stato eletto presidente del gruppo parlamentare di FdI al Senato. Alle elezioni del 25 settembre è stato candidato al Senato nel collegio uninominale Friuli-Venezia Giulia - 01 (Trieste) dalla coalizione di centrodestra (vincendo con oltre il 50 per cento dei voti) e come capolista di Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale Friuli-Venezia Giulia - 01. Ora per lui l’incarico da ministro per i Rapporti con il Parlamento.