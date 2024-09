Cibo e longevità, l'aiuto decisivo arriva dall'alimentazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Dimmi cosa mangi, e ti dirò quanto vivrai. Questo il mantra che guida il Nutrition&Longevity Festival, ideato dalla Fondazione Valter Longo. L'evento è molto più di un semplice festival: è un viaggio verso un futuro dove salute e benessere diventano parte integrante della vita quotidiana. Il 14 e 15 settembre 2024, al Fantini Club di Cervia, questa manifestazione si prefissa l'obiettivo di trasformare la percezione di cosa significhi davvero vivere in modo sano e duraturo.

Il festival nasce dalla visione del professor Valter Longo (nella foto), fondatore dell'omonima Fondazione Valter Longo Onlus, un'autorità mondiale nel campo della biogerontologia. La Fondazione, istituita nel 2017, si dedica a promuovere uno stile di vita sano e longevo, basato su una solida ricerca scientifica, che mette al centro l'importanza di una corretta alimentazione e dell'esercizio fisico. La missione della Fondazione è chiara, come sottolinea Longo: «Vogliamo offrire a tutti l'opportunità di scoprire che una vita lunga e in salute è alla portata di chiunque, grazie a scelte alimentari consapevoli e a un'attività fisica regolare».

Durante il festival, non solo si potrà partecipare a laboratori di cucina sana e sessioni di yoga, ma anche esplorare nuovi modi per integrare nella propria vita quotidiana pratiche salutari e sostenibili. «L'educazione alla salute deve iniziare fin da piccoli», afferma Longo, «perché ciò che i bambini imparano oggi li accompagnerà per tutta la vita». Per questo, il festival dedica particolare attenzione ai più giovani, coinvolgendoli in attività interattive e divertenti che insegnano l'importanza di una corretta alimentazione e di un'attività fisica corretta. Tra queste iniziative troviamo il contest per il «miglior piatto della longevità». Per Longo si tratta un'opportunità preziosa per coinvolgere tutte le generazioni. «I bambini avranno la possibilità di scegliere e premiare il piatto che ritengono non solo più gustoso, ma anche più sano», ha detto il professore. Questo approccio non solo educa i più giovani sui benefici di un'alimentazione equilibrata, ma coinvolge anche le famiglie e gli adulti nella promozione di uno stile di vita salutare. Ma il Nutrition&Longevity Festival non è solo per i bambini. Longo spiega: «Il nostro obiettivo è creare un ambiente inclusivo dove persone di tutte le età possano apprendere, condividere e crescere insieme. È un'opportunità per costruire comunità più forti e consapevoli, capaci di sostenersi nel percorso verso una vita più lunga e in salute».

L'evento offrirà anche conferenze e dibattiti con esperti del settore, che condivideranno le più recenti scoperte scientifiche e forniranno consigli pratici su come vivere meglio. «Vogliamo che le persone escano da questo festival non solo con nuove conoscenze, ma con una rinnovata motivazione a prendersi cura di sé e degli altri», ha affermato Longo.