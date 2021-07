"Combatto con voi": Berlusconi lancia Bernardo

Il centrodestra si prepara alla grande sfida: trionfare a Milano e porre fine all'esperienza targata Beppe Sala. Un traguardo che la coalizione si è fissata di raggiungere puntando su Luca Bernardo, primario di Pediatria del Fatebenefratelli, il cui compito sarà appunto quello di conquistare il capoluogo lombardo a discapito del centrosinistra che invece mira alla conferma. Si tratta di un obiettivo possibile da perseguire solamente attraverso l'unità del centrodestra, per cui Silvio Berlusconi si è detto molto soddisfatto: alla fine Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno trovato la quadra definitiva e si presentano compatti alle prossime elezioni Amministrative che si terranno tra settembre e ottobre.

"Pronto a combattere"

Il Cav, intervenendo "a sorpresa" alla presentazione di Bernardo, ha riconosciuto che quella per conquistare la poltrona di sindaco di Milano " è una battaglia impegnativa " ma allo stesso tempo ha voluto rassicurare gli alleati: " Sono pronto a combattere con voi ". L'ex premier ha ribadito che nel centrodestra convivono " sensibilità diverse ", ma ha posto nuovamente l'accento sul fatto che " ci uniscono valori importanti, una visione comune del futuro delle città e della nazione e un impegno comune che si rinnova ".

La coalizione, grazie alle esperienze di Gabriele Albertini e Letizia Moratti, ha già dato più volte dimostrazione di " cosa vuol dire la forza delle idee e la capacita di rinnovarsi ". Berlusconi non ha fatto mancare una stoccata agli avversari rossi, accusando i sindaci di centrosinistra " di vivere di rendita di tutto quello che abbiamo progettato e immaginato ". " Oggi nei cassetti dell'amministrazione di centrosinistra non c'è nessuna idea per il futuro di Milano ", ha denunciato infine.

"Sarà un centrodestra europeo"

Il numero uno del partito azzurro è convinto che nei prossimi mesi la coalizione sarà in grado di dimostrare " di essere un centrodestra europeo di governo, capace di guardare all'Europa ". L'Europa resta " il nostro punto di riferimento " visto che nel corso del tragico anno di pandemia " ha dimostrato di saper essere solidale, di essere davvero un'unione di popoli ", ricordando che le risorse del Recovery Fund permetteranno di realizzare un vero e proprio " piano Marshall " che consentirà " all'Italia e a Milano di ripartire ".

"Una squadra competitiva"

Anche Antonio Tajani si è detto pronto per affidare questa sfida, garantendo che il centrodestra si presenterà " in prima linea con una squadra competitiva ". Il vicepresidente di Forza Italia ha rivendicato la scelta di affidarsi a candidati del mondo civico, spendendo parole al miele nei confronti di Luca Bernardo: " Non è solo un importante pediatria ma anche un uomo che ha dimostrato durante la crisi sanitaria di mettersi a disposizione ". Anche Tajani ha bocciato l'operato di Sala, criticando ad esempio " una gestione non certamente positiva " sulle piste ciclabili.

Salvini: "Mandiamo a casa Sala"

Pure da parte di Matteo Salvini è stata ribadita l'importanza di presentarsi uniti nelle cinque grandi città che in autunno saranno chiamate al voto, ovvero Bologna, Napoli, Milano, Roma e Torino: " Gli avversari non sono mai in casa e io sto cercando di spegnere ogni tipo di polemica ". Dunque il leader della Lega ha invitato gli alleati a concentrarsi sui reali traguardi da raggiungere insieme: " Il nostro avversario è la sinistra delle tasse e degli spazi. E quindi l'obiettivo è mandare a casa democraticamente Sala ".

Bernardo: "Meloni impegnata, dispiace per l'assenza"