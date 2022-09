"Mille euro a puntata per attaccarci in Rai": si scatena la rabbia di Salvini

È bufera sull’ex direttore de L’Epresso Marco Damilano che, su Rai3, conduce la trasmissione serale dal titolo: “Il cavallo e la torre”. Ad attaccare l’operato del giornalista è il leader della Lega, Matteo Salvini, che non ha digerito la puntata andata in onda ieri sera. “Sulla Rai – ha detto l’ex ministro dell’Interno ospite di Radio Anch’io – c’è stato un comizio di Damilano, pagato mille euro a puntata, contro la Lega. Vi sembra normale in un servizio pubblico percepire mille euro a puntata? Un operaio li vede in un mese, non in dieci minuti la sera su Rai3. È normale che lo paghino gli italiani? I comizi se li paga chi fa i comizi” .

È duro il giudizio di Salvini, il quale è tornato sul tema rovente del canone Rai in bolletta che sta facendo discutere e sollevando molte polemiche. “Possiamo dirci che ci sono stipendi da centinaia di migliaia di euro – ha continuato – o, in alcuni casi, da milioni di euro, che si possono rivedere? È giusto che siano gli italiani a pagare con un miliardo e 800 milioni di tasca propria i servizi della Rai? Abbassino un po’ i super stipendi e vedi che qualcosa puoi risparmiare” .

Il leader della Lega ha ribadito un concetto che ormai ripete da tempo: “In tanti Paesi europei il servizio pubblico radiotelevisivo non è finanziato dal canone. Per i cittadini è un altro onere che c'è in bolletta della luce, che in questo momento è già pesante di per sé. Io penso che la Rai sia una grande azienda, che possa riuscire a incassare ancora pubblicità oltre i 700 milioni di euro che già incassa” . L’idea di Salvini è che o si incassa il canone o si incassa la pubblicità, come fanno i mezzi di informazione privati.