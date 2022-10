Consultazioni, il centrodestra al Quirinale. Berlusconi: "Il governo sarà coeso"

Il centrodestra si presenta unito al Quirinale per ribadire la volontà di dare all'Italia un governo compatto nel minor tempo possibile. La coalizione è salita al Colle con una delegazione unica in occasione delle consultazioni con il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ieri ha ricevuto invece le opposizioni. I partiti che compongono il centrodestra convergono su un punto essenziale: fare in fretta, partorire l'esecutivo in tempi rapidi e affrontare subito i dossier più urgenti.

A rappresentare Forza Italia è il leader Silvio Berlusconi, accompagnato dal coordinatore nazionale Antonio Tajani e dai capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. " Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso ", ha assicurato il Cav. Per Fratelli d'Italia si sono presentati al Quirinale la presidente Giorgia Meloni e i presidenti dei gruppi parlamentari Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. La formazione della Lega è composta dal segretario Matteo Salvini e dai capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.

Con @LiciaRonzulli e @aleCattaneo79, i capigruppo di @forza_italia al Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del Presidente della Repubblica.

Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso! pic.twitter.com/vg3d6oaUva — Silvio Berlusconi (@berlusconi) October 21, 2022

La velocità è la stella polare che il centrodestra ha sempre indicato nell'ottica di formazione del prossimo governo. Una partita che, se tutto dovesse procedere senza intoppi, potrebbe consegnare l'incarico a Giorgia Meloni già in serata. D'altronde l'unità di intenti della coalizione riguarda anche la tempestività. A quel punto il giuramento potrebbe avvenire nella giornata di domani. L'esecutivo potrebbe presentarsi martedì alla Camera e mercoledì al Senato per incassare il voto di fiducia. Ma sulle tempistiche, almeno per il momento, ci si limita solo alle ipotesi.

L'aspirante presidente del Consiglio ha assicurato di essere pronto " a dare all'Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo ". Una garanzia arrivata anche da Matteo Salvini, sicuro che ormai la nascita dell'esecutivo sia imminente: " Non vedo l'ora che si passi dalle parole ai fatti. La squadra è pronta. Finalmente si parte ".