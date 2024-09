Francia, spunta l'ipotesi del tecnico Beaudet

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo giro di consultazioni per il presidente Emmanuel Macron, in vista della nomina del nuovo primo ministro in Francia. Ieri il capo dello Stato ha incontrato l'ex premier Bernard Cazeneuve, che si è detto «disponibile a servire il Paese», l'ex presidente François Hollande (socialista), eletto come deputato nella nuova Assemblée, e ha avuto un colloquio anche l'ex presidente, Nicolas Sarkozy (centrodestra) e con il presidente della regione Hauts-de-France, Xavier Bertrand. In giornata, tuttavia, è emersa l'ipotesi di un profilo tecnico per Matignon, opzione che sta iniziando a farsi largo in Francia, dove nelle ultime ore sta circolando il nome di Thierry Beaudet attuale presidente del Cese, il Consiglio economico, sociale e ambientale francese, nel ruolo di possibile futuro primo ministro. Baudet potrebbe rappresentare una voce della società civile. Secondo quanto riporta L'Opinion il presidente lo avrebbe contattato giovedì scorso e Baudet avrebbe già dato il suo consenso.

Intanto in una lettera inviata ai presidenti dei gruppi dell'Assemblea nazionale, Marine Le Pen, leader storica dell'ultradestra oggi rappresentata dal suo Rassemblement National, ha invitato a «lavorare su un ordine del giorno consensuale» per «ottenere dal Presidente della Repubblica la convocazione di una sessione straordinaria del Parlamento» ed evitare che si arrivi all'1 ottobre, tre mesi dopo le legislative, «senza altro incontro che la distribuzione dei seggi nell'Assemblea».