"Conte ci vieta l'omaggio al milite ignoto il 2 giugno"

Niente omaggio al milite ignoto. Il centrodestra protesta. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca il governo: «Apprendo dalla stampa che sarebbe stata rigettata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la nostra richiesta di deporre, insieme a Salvini e Tajani, una corona di alloro al Milite Ignoto, al termine della manifestazione che abbiamo organizzato per il 2 giugno - dice in una nota -. Al di là delle ragioni del diniego, che non conosco, è normale che ai giornalisti venga comunicato prima che a noi? Questi i metodi di Palazzo Chigi». Pure il leader del Carroccio Matteo Salvini denuncia: «Non si può neanche onorare la memoria ed il valore dei Militari italiani caduti per difendere la Patria? Alla faccia della democrazia». E Tajani: «Il 2 giugno è la festa degli italiani. Non servono autorizzazioni per ricordare i caduti». La Meloni poi ricorda l'iniziativa del centrodestra unitario: «Il 2 giugno sarà il giorno in cui daremo voce, insieme agli alleati del centrodestra, a milioni di italiani dimenticati e traditi dal governo italiano. Lo faremo in 100 piazze, con iniziative simboliche, in sicurezza e rispettando le normative». E Salvini chiama la piazza: «Sarà un 2 giugno di Orgoglio Italiano nelle piazze di tutta Italia», scrive su Twitter. Ma la manifestazione del 2 giugno sarà soltanto l'antipasto di un grande corteo il mese successivo, di tutto il centrodestra compatto. «La stiamo organizzando a Roma il 4 luglio, insieme agli amici di FdI e di Forza Italia».