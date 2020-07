Coronavirus, l'ultima dei buonisti: "Un vaccino grazie ai migranti"

Duro botta e risposta negli studi di "Quarta Repubblica" fra il leader della Lega Matteo Salvini ed il filosofo, giornalista e saggista Bernard-Henri Lévy, noto per essere uno dei consulenti del presidente francese Emmanuel Macron: tema dell'accesa discussione, il Coronavirus ed i migranti.

Entrambi ospiti della trasmissione condotta da Nicola Porro che andrà in onda stasera su Rete4 alle ore 21:30, i due hanno registrato il loro confronto questo pomeriggio, e sono subito scoppiate scintille. Nel corso dell'intervista, infatti, Lévy, che nei giorni scorsi è stato pesantemente contestato con insulti antisemiti e quindi attaccato dalle milizie in occasione della sua visita nella città di Tarhuna (Libia), dove ha effettuato un reportage sul cosiddetto "campo di sterminio" di Tarhuna, ha dichiarato che proprio i migranti sarebbero una chiave fondamentale per arrivare al più presto ad un vaccino efficace contro il Coronavirus.

"Il fatto che troveremo il vaccino in Italia e in Europa lo dobbiamo agli immigrati ", ha infatti affermato, come riportato da "AdnKronos", suscitando lo sconcerto dell'ex vicepremier Salvini.

" Aspetta un attimo, con tutto il rispetto, lei dice che se troviamo il vaccino, lo dobbiamo agli immigrati che sbarcano a Lampedusa? ", avrebbe ribattuto Matteo Salvini, incredulo. "Mi scusi, se troviamo la cura al Covid, non è grazie ai medici italiani e ai ricercatori e scienziati del San Matteo di Mantova ma è grazie agli immigrati che arrivano? Adesso, questa perla mi mancava..." , ha commentato, sbigottito, prima di aggiungere: "È colpa di Putin, è colpa di Salvini... Grazie agli immigrati, invece, troveremo il vaccino...".

Da qui allo scontro in studio il passo è stato breve, tanto che alla fine il leader del Carroccio ha concluso, esasperato: "Mi arrendo, professore, venga stasera in stazione Termini a Roma o alla Stazione centrale di Milano, così vede quanto è bella l'immigrazione clandestina che a lei piace tanto" .

Ma Lévy avrebbe continuato, imperterrito: "Senza l'immigrazione africana non c'è ricerca in Francia, non si troverà mai una vaccino e una cura contro il Covid. Deve dire grazie ai migranti".

" Vabbe', stiamo su Scherzi a parte... ", ha quindi commentato Salvini. "Professore, anche io voglio un mondo aperto. Ho capito: lei ce l'ha con me e con Putin. Se voglio andare in Australia o in Svizzera mi chiedono i documenti. Io voglio un mondo aperto, professore, ma con delle regole ", ha ribadito.