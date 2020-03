Coronavirus, spot di Canal+ insulta l'Italia: attivata l'ambasciata a Parigi

La politica italiana reagisce in modo stranamente compatto all’affronto dell’emittente francese Canal+, che ha fatto malamente ironia (se così la si può chiamare) confezionando e mandando in onda un finto spot pubblicitario che presenta un nuovo prodotto della cucina made in Italy, la pizza al coronavirus.

In mattinata vi avevano infatti raccontato del video trasmesso sulle frequenze del canale televisivo transalpino (di proprietà del gruppo Vivendi) che scherza sull’emergenza Covid-19 in Italia. Un’emergenza sanitaria che sta paralizzando in Paese, provocando ingenti danni economici e che – lo vogliamo ricordare ai vicini d’Oltrealpe, ha visto la morte di 52 persone, e il contagio di oltre duemila.

Nel filmato della discordia, scorrono le immagini di un pizzaiolo che sforna una pizza e tossisce, dunque vi sputa sopra del denso muco verde. Una trovata vomitevole. E come se non bastasse, una voce arricchisce di stupidità la clip: "Questo spettacolo è offerto dalla pizza Corona. La nuova pizza italiana che farà il giro nel mondo" .

Non sappiamo se abbia o mai farà il giro del mondo questo spot vergognoso, ma di sicuro la figuraccia transalpina è assicurata e ha fatto il giro del Vecchio Continente, facendo arrabbiare un po' tutti gli italiani. A partire dai nostri politici, che in modo bipartisan si sono scagliati contro Canal+, condannando duramente lo spot. La prima a farlo è stata Giorgia Meloni, che ha denunciato via social il tutto. Il leader di Fratelli d’Italia ha così tuonato: "Video disgustoso mandato in onda dalla famosa tv francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana" . Al capo politico di FdI ha fatto eco l’esponente del Partito Democratico Emanuele Fiano: "Il video francese che irride l’#Italia è irricevibile. Pretendiamo scuse Ministro #DiMaio" .

Il dem ha chiamato in causa il titolare della Farnesina e il diretto interessato a risposto, rendendo noto di aver già attivato la nostra ambasciata a Parigi. Dunque, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha tuonato: "Il video diffuso da una tv francese è di dubbio gusto, inaccettabile e profondamente irrispettoso. Invito gli autori del programma a venirsi a mangiare una pizza in Italia, una pizza come non l’hanno mai mangiata nella loro vita. Li invito a rispettare i nostri prodotti e il Made in Italy, eccellenze che non hanno pari nel mondo" . Il grillino, quindi, ha aggiunto: "Esigiamo rispetto. I nostri cittadini, lavoratori, imprenditori esigono e meritano rispetto sempre, soprattutto in una situazione delicata come questa del coronavirus" .

L’indignazione bipartistan ha visto le parole di Teresa Bellanova (Pd) e di Luca Squeri (Forza Italia). La ministra dell’Agricoltura ha dichiarato che "il video andato in onda in Francia durante una trasmissione di Canal+ è vergognoso e raccapricciante, non è satira, è un'offesa ad un'intera nazione" , mentre l’azzurro lo ha definito "inaccettabile" , e ha retoricamente chiesto: "Questa è la solidarietà tra Stati membri dell'Ue?" .

L’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, su Twitter ha detto la sua: "Il video di CanalPlus sull'Italia e il Coronavirus è semplicemente disgustoso. La scelta peggiore nel momento peggiore. Immagino che i responsabili si scuseranno e lo ritireranno" .

Su Facebook, il parere del senatore Udc Antonio De Poli: "Un video vergognoso che offende gli italiani e oltre tutto diffonde notizie false e prive di fondamento: col cibo non si trasmette il coronavirus. Siamo fieri di essere italiani. Il Governo italiano intervenga subito con il ministro degli Esteri Di Maio affinché il canale ritiri immediatamente il video e il Governo francese si scusi con il popolo italiano" . Dunque, l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao: "Il video pubblicato da Canal+ non ha nulla a che vedere con la satira, è semplicemente un maldestro tentativo di insultare il nostro Paese. L'Italia è oggi il Paese più sicuro d'Europa, proprio grazie alle misure eccezionali prese dal governo. Tutti i media hanno una enorme responsabilità nella diffusione del panico e dell'isteria collettiva che sta vivendo l'Europa. Per qualche click o un po’ di share in più vengono diffuse consapevolmente fake news, esagerazioni e insulti. Adesso basta! Dalla Francia pretendiamo le scuse e dalla stampa un comportamento decoroso e responsabile"