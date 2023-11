Cresce il pressing internazionale per un cessate il fuoco

Tregua immediata. O almeno un cessate il fuoco per portare aiuti in sicurezza alla popolazione di Gaza. È la richiesta arrivata ieri da Parigi, dove i leader di 50 nazioni tra cui l'Italia, rappresentanti dell'Onu e Ong hanno accolto l'invito dell'Eliseo per scannerizzare la reale portata della crisi umanitaria in corso: un miliardo e 200mila dollari stimati per la ricostruzione. Il pressing internazionale su Israele spera di fermare la conta dei morti dall'esterno. Con i primi aiuti. La diplomazia fa il suo corso farraginoso. E Macron annuncia che la Francia stanzierà quest'anno 80 milioni di euro supplementari per le popolazioni palestinesi, per un totale di 100 milioni nel 2023. Per il numero uno della Farnesina, Tajani, «dobbiamo impiegare tutti i mezzi possibili per evitare una crisi umanitaria a Gaza», e dà disponibilità dell'Italia, d'intesa con gli Emirati Arabi, per accogliere minori palestinesi che necessitano di essere ricoverati in ospedale.

«Dobbiamo lavorare per un cessate il fuoco a Gaza», insiste Macron. «Per questo abbiamo bisogno di una pausa umanitaria molto rapida, deve diventare possibile». Gli americani trattano sulla sorte degli ostaggi, con il capo della Cia e del Mossad a Doha; mentre il leader di Hamas, Haniyeh, ieri al Cairo ha discusso col capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamal, con Khaled Meshal e Khalil al-Hiya: nessun accordo, trattative in corso. L'Anp, altro pezzo del puzzle, dà l'ok per occuparsi di Gaza se gli Usa si faranno garanti della soluzione a due stati. A Parigi Macron stringe la mano al primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh alla conferenza dov'erano però assenti sia Israele sia gli Usa. Si condanna l'ostinazione di Hamas a usare i tunnel del terrore che partono da caseggiati popolati da donne e bambini a cui è stato impedito di andar via dagli stessi miliziani. Per questo, spiega Tajani, «Hamas e la sua ideologia fanatica non rappresentano la popolazione palestinese, difendere Hamas è un grave errore». Macron fa però anche appello a Israele affinché protegga i civili: «Tutte le vite hanno lo stesso valore», la lotta al terrorismo non può mai essere condotta «senza regole». Roma ha già inviato i primi due voli di aiuti per Gaza allo scalo egiziano di Al-Arish. Rafforzerà le attività. Ma non esiste nessuna possibilità di cessate il fuoco, taglia corto Biden, che aveva chiesto una pausa più lunga di tre giorni. L'Oms parla già del rischio di rapida diffusione di malattie.