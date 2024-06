A Cuba niente acqua ma arriva la fregata nucleare russa

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre ieri i residenti di Santa Clara bloccavano una strada per protestare dopo 50 giorni senza acqua potabile, navi da guerra russe arrivavano a Cuba con a bordo i missili ipersonici Zircon, le nuove «superarmi» di Putin. Sono distanti gli anni in cui «tutta Santa Clara si alzava per vederti, comandante Che Guevara», come recitava nel 1965 l'hit Hasta Siempre noto ad ogni sessantottino che si rispetti. Ora a Cuba sono arrabbiati non solo perché manca l'acqua, ma anche la luce, il cibo e, ovviamente, la libertà. La costante, rispetto a quei «mitici anni Sessanta», è la presenza militare dei russi. Già, perché dopo avere condotto un'esercitazione che aveva lo scopo di simulare un attacco missilistico su un gruppo (virtuale) di navi nemiche nel Mare dei Caraibi non distante dalla Florida, da ieri la fregata ammiraglio della flotta russa Gorshkov e il sottomarino nucleare Kazan, accompagnate da due navi d'appoggio, la petroliera Akademik Pashin e il rimorchiatore di salvataggio Nikolai Chiker, sono arrivate per una «5 giorni» all'Avana che si preannuncia storica, con tanto di visite turistiche a bordo. Ci rimarranno sino al prossimo 17 giugno e l'obiettivo secondo l'Associated Press, l'agenzia di stampa statunitense, è quello di «proiettare il potere di Mosca nei Caraibi in mezzo alle tensioni con l'Occidente sull'Ucraina».

Da sottolineare che la Gorshkov è armata con i missili ipersonici Zircon, che sono stati più volte definiti da Putin come la super-arma in grado di penetrare qualsiasi difesa antimissile esistente, volando nove volte più veloce della velocità del suono a una distanza di oltre mille chilometri.

Putin aveva annunciato al mondo nel 2018 che i missili ipersonici Zircon «erano impossibili da intercettare o sconfiggere per l'America». Nei giorni scorsi li ha provati nell'ex giardino di casa Usa e, subito dopo, navi e aerei da guerra provenienti da Stati Uniti e Canada «hanno scortato» a poca distanza le navi russe dirette verso Cuba.

Dal sito di monitoraggio satellitare Marin Traffic, parte dello schieramento di Mosca ha infatti navigato circondato dai cacciatorpedinieri statunitensi Traxtan e Donald Cook e dalla fregata Ville de Quebec della Royal Canadian Navy, oltre che da un imprecisato numero di aerei antisommergibile P-8 Poseidon della Marina americana e di aerei da pattuglia CP-140 Aurora, canadesi.

La missione a sorpresa dei russi arriva dopo un avvertimento fatto recentemente da Putin secondo cui Mosca potrebbe rispondere agli alleati occidentali dell'Ucraina se permettessero a Kiev di usare le loro armi per colpire obiettivi in Russia «fornendo armi simili agli avversari dell'Occidente in tutto il mondo».