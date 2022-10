Oltre al silenzio sull'odio, De Luca insulta pure Fontana e La Russa

Quando non si hanno idee e proposte, la mossa più semplice è denigrare l’avversario. Ne sa qualcosa la sinistra, che ha trascorso la campagna elettorale a delegittimare il centrodestra e che non ha intenzione di cambiare strategia. L’elezione dei presidenti di Camera e Senato – Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa – ha mandato su tutte le furie il Partito Democratico e non sono mancati attacchi personali. Un clima d’odio che ha generato anche minacce nei confronti del neo titolare di Palazzo Madama, con tanto di stella a cinque punte legata alle Brigate Rosse. L’ultimo dem a spargere un po’ di odio nei confronti dell’avversario è Vincenzo De Luca.

Le stoccate di De Luca

Ospite del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri, il presidente della Regione Campania ha esordito con una punta di ironia: “Sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l'emozione, sono commosso per le due scelte fatte: Ignazio 'Benito’ La Russa e quell'altro” . Soffermandosi sull’esponente di Fratelli d’Italia, De Luca ha aggiunto: “Ora è la seconda carica dello Stato: mi auguro che vada vestito un po’ meglio, senza la camicia e la panza di fuori, per motivi estetici” . A parti invertite, chissà quanti sproloqui sul bodyshaming.