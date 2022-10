La Russa, le Br, il silenzio della sinistra. "Qualcuno rinfocola il clima d'odio"

Come già riscontrato nel corso della campagna elettorale, il clima d’odio è in grado di generare reazioni scomposte. L’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato ha scatenato la stizza della sinistra: il ritorno del presunto allarme democratico e accuse di ogni tipo. Ma venerdì sono arrivate le minacce: sulla saracinesca della sede di Fratelli d'Italia alla Garbatella, a Roma, è apparsa una scritta contro l’esponente di FdI. “I. La Russa Garbatella ti schifa” , con tanto di stella a cinque punte che fu delle Brigate Rosse. L’ennesimo atto di violenza.

La condanna del centrodestra

“Le prime parole di Ignazio La Russa come Presidente del Senato sono state quelle di un uomo che conosce bene il peso delle Istituzioni e che farà di tutto per rappresentare con imparzialità e autorevolezza la seconda carica dello Stato” , ha esordito la leader di Fratelli d’Italia in un lungo post su Instagram. La Meloni ha poi messo nel mirino gli esponenti politici che hanno “reso un bersaglio” il neo titolare di Palazzo Madama “come persona e per le sue idee” , rinfocolando un clima di odio “già ben alimentato durante una campagna elettorale costruita sulla demonizzazione dell’avversario politico” .

La premier in pectore ha condannato senza mezzi termini il riferimento alle Brigate Rosse, legato “ad anni drammatici che non vogliamo vivere” e ha promesso che l’impegno del futuro governo di centrodestra sarà quello di unire la nazione. “Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull’odio ideologico, perché l’Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme” .

Il silenzio della sinistra

La Meloni e molti altri esponenti di centrodestra hanno espresso solidarietà e vicinanza a La Russa. "La sinistra non si rassegna e attacca con violenza la seconda e la terza carica dello Stato, appena democraticamente elette" , il commento del leader leghista Matteo Salvini: "Un clima di odio che va avanti da mesi e che continua a produrre attacchi fisici, minacce e insulti, in un momento in cui servirebbero unità e serenità, in Italia e nel mondo. La Lega e il centrodestra risponderanno col sorriso e col lavoro a questi violenti attacchi, e sono sicuro che anche fra Giorgia e Silvio tornerà quell’armonia che sarà fondamentale per governare, bene e insieme, per i prossimi cinque anni" .