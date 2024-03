"Diritti umani alle balene". Lo spirito verde dei Maori

Altro che ambientalisti europei, tutte chiacchiere e poco senso pratico. In Nuova Zelanda sì che c'è un vero spirito green. Il re dei Maori della Nuova Zelanda ha chiesto che alle balene vengano concessi diritti legali simili a quelli degli esseri umani. Una sorta di Costituzione per tutelarle.

Kiingi Tuheitia Pootatau te Wherowhero VII ha chiesto che ai cetacei venga riconosciuto il diritto di vivere in un ambiente sano, così da consentire il ripristino del loro numero. «Il canto dei nostri antenati si è indebolito e il loro habitat è minacciato, motivo per cui dobbiamo agire ora» ha dichiarato il re Tuheitia in una nota.

Nel 2017, la Nuova Zelanda ha dato personalità giuridica al monte Taranaki e al fiume Whanganui, considerati dai Maori i loro antenati e che rivestono per loro una particolare importanza spirituale. Da allora questo status è stato invocato per rallentare o annullare diversi progetti di sviluppo e per richiedere alle persone coinvolte di consultare le popolazioni locali. I Maori, popolo indigeno della Polinesia, rappresentano il 17% della popolazione della Nuova Zelanda, ovvero circa 900mila persone. Il raro intervento di re Tuheitia, firmato anche dal capo tribù delle Isole Cook, Travel Tou Ariki, chiede anche una migliore considerazione della conoscenza delle popolazioni indigene attraverso la scienza, in vista di un «approccio più olistico» alla protezione delle balene.

«Non possiamo più chiudere un occhio» ha affermato il Gran Capo dei Viaggi Tou Ariki. «Le balene svolgono un ruolo vitale nella salute dell'intero ecosistema oceanico. Il loro declino sta sconvolgendo il delicato equilibrio che sostiene tutta la vita a Te Moana (il mare, ndr)». «Dobbiamo agire urgentemente per proteggere queste magnifiche creature prima che sia troppo tardi», ha insistito. Secondo l'Ong ambientalista WWF, sei delle 13 specie di balene sono classificate come «in pericolo» di estinzione o vulnerabili.

A difesa delle balene esiste già un decalogo, scritto dall'associazione culturale Greenaccord onlus: «Tutti i delfini e le balene sono delle personalità (non umane), in possesso di autocoscienza, dotate di ragioni e sentimenti» recita l'articolo 1. E continua: «Nascono e rimangono liberi, hanno il diritto di vivere e muoversi liberamente in un ambiente naturale e non possono essere rimossi forzatamente da esso, o essere separati dai gruppi familiari a cui appartengono.

L'uccisione di delfini e balene dovrebbe essere vietata senza eccezioni, le loro vite non possono essere compromesse, non possono essere sottoposte a maltrattamenti».