Santanchè: "Non vado a casa. Io assolutamente tranquilla"

«Non vado a casa il 26 marzo». Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ieri, a due giorni dall'udienza preliminare sul caso Visibilia. «Sono stata molto chiara - ha scandito la ministra, esponente di Fratelli d'Italia - ho assoluta fiducia nella magistratura, vediamo cosa succede. Credo che nulla interverrà nella prima udienza, sono assolutamente tranquilla. Se volete saperlo non vado a casa il 26 marzo».

Santanchè ha partecipato a una conferenza stampa sul turismo nella sede di FdI, a Milano, rispondendo ai cronisti che le chiedevano se fosse tranquilla in vista dell'udienza preliminare di domani sul caso Visibilia.

La ministra ha parlato anche della tenuta del governo, commentando gli attriti emersi soprattutto domenica, all'interno della maggioranza, tra Lega e Forza Italia. «Siamo un Governo compatto e coeso - ha chiarito - In politica estera non abbiamo mai votato diversamente come centrodestra, sia alla Camera sia al Senato e questo è un fatto. Siamo un governo coeso, poi capisco che Salvini ha anche un congresso a breve Sono molto confidente in Meloni che ha sempre trovato una sintesi sulle diverse sensibilità». E a chi le chiedeva se auspicasse che il leader della Lega potesse abbassare i toni in politica estera dopo il congresso, Santanchè ha risposto: «Non è il mio auspicio. Noi non siamo un governo multicolor che stavano insieme per altro. Noi stiamo attuando il nostro programma di governo, per questo sono molto tranquilla. Io non le vedo queste divisioni. Sui giornali leggo cose che non sono mai esistite». «Per quanto riguarda il nostro programma del turismo che avevamo presentato agli elettori - ha concluso - oggi abbiamo attuato circa l'80%.

«Questo -avverte la ministra- non ci fa certo rimanere fermi. Il turismo in tutta Italia sta andando molto bene, abbiamo cambiato paradigma, vogliamo avere un turismo di qualità perché L'Italia è una nazione di qualità e non di quantità».