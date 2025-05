Romania al bivio: Simion contro tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

Un voto fondamentale quello che si svolgerà domani in Romania, sei mesi dopo l'annullamento del ballottaggio dello scorso novembre da parte della Corte Costituzionale, che «squalificò» il vincitore del primo turno, il populista e filorusso Calin Georgescu per le accuse di interferenze di Mosca sul voto. Georgescu nei mesi successivi è stato anche messo in stato di accusa per attentato all'ordine costituzionale e creazione di un'organizzazione fascista, razzista e xenofoba, e non potrà partecipare alla nuova gara elettorale per le presidenziali di domani. In testa ai sondaggi c'è George Simion (38 anni, nella foto) del partito di estrema destra Alleanza per l'Unione dei Romeni (Aur), nazionalista anti-Ue e anti-Nato, accreditato dal 30 e il 34 per cento. Sembra destinato a «qualificarsi» per il ballottaggio del prossimo 18 maggio nel quale sfiderà il moderato e filo-occidentale Crin Antonescu (65 anni), sostenuto dalla coalizione di governo pro-Ue, nella forbice tra il 21 e il 26 per cento oppure Nicusor Dan (55 anni), sindaco indipendente di Bucarest, noto per la sua piattaforma anti-corruzione, dato al 19/23 per cento. Altri due outisider sono la liberale Elena Lasconi, che avrebbe dovuto sfidare Georgescu nel ballottaggio di novembre, e Victor Ponta (52 anni), altro ultranazionalista con «Prima la Romania». Nel caso probabile in cui non arrivi tra i primi due il pacchetto di consensi di Ponta dovrebbe in ogni caso passare naturalmente e Simion, quindi la sua prestazione elettorale andrà comunque valutata attentamente.

La campagna elettorale è stata influenzata dall'uso massiccio dei social media, in particolare TikTok, dove Simion ha un seguito significativo tra i giovani elettori.

L'esito di queste elezioni avrà un impatto significativo in particolare sulla collocazione della Romania all'interno dell'Ue: un successo di Smion potrebbe allontanarla da Bruxelles, una vittoria dei candidati centristi potrebbe tenerla bene ancorata all'Ue.