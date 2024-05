Il doppio (e insolito) abbraccio tra i leader. Così il Dragone mostra a tutti chi comanda

Il video, ripreso dalla tv di Stato, è già diventato virale sui social cinesi. Prima una lunga stretta di mano fra il presidente cinese Xi Jinping, il leader cinese più potente dai tempi di Mao, e il presidente russo Vladimir Putin a Pechino, dove hanno rafforzano davanti agli occhi del mondo la loro alleanza strategica. Immediatamente dopo il doppio abbraccio di Xi a Putin, un gesto insolito sia per i costumi cinesi che per i modi asettici del leader del regime asiatico. Caloroso, cameratesco. Il capo dello Stato cinese più longevo dalla vittoria comunista del '49, oggi 70enne tra i pochi Grandi Potenti del pianeta, ha rivolto a Putin, reduce dal suo quinto giuramento da presidente e influente manovratore della geopolitica mondiale, ben due strette, notate e rilanciate in Rete proprio a segnalare un'anomalia inattesa.

L'abbraccio fa discutere. E ci interroga soprattutto sul suo significato nascosto. Gli analisti occidentali più esperti si dividono. Pare che in passato ci sia stato un abbraccio tra Xi e il presidente francese Emmanuel Macron, ma l'immagine non sia mai stata rilanciata dai mezzi di informazione di regime. Lo ha fatto da «fratello più grande», da una posizione di forza, da socio di maggioranza, secondo qualcuno. Per mostrare che per lui il collega russo è un prezioso punto di appoggio, secondo qualcun altro. Dice la sua anche Reuters, che sottolinea come, per quanto caloroso, l'abbraccio fra Xi e Putin si è comunque fermato ben prima del noto «bacio fraterno socialista» fra l'allora capo dell'Urss Leonid Brezhnev e il presidente della Germania dell'Est, Erich Honecker, nel '79, in occasione del trentesimo anniversario della Repubblica democratica tedesca. Pechino e Mosca sono sempre più vicine, specie quando si tratta di opporsi all'Occidente.

Ma il più profondo significato del doppio abbraccio di Xi resta ancora in parte misterioso, come certe strategie cinesi.