Asse Draghi-Scholz: "Mantenere le sanzioni alla Russia"

La crisi in Ucraina prosegue e questo obbliga le diplomazie europee a un costante esercizio di mediazione e di lavoro supplementare per cercare di porre le condizioni per arrivare a una tregua. In quest'ottica si inserisce la telefonata intercorsa tra Mario Draghi e Olaf Scholz, come riferito da Palazzo Chigi. I due leader si sono confrontati soprattutto sul tema delle sanzioni alla federazione Russa e sui recenti sviluppi in merito alle importazioni di gas dal Paese di Vladimir Putin.

Draghi e Scholz hanno concordato circa l'importanza di mantenere in vigore l'impianto sanzionatorio imposto finora verso la Russia, perché si sta dimostrando piuttosto efficace nell'indebolire il Paese di Putin a livello economico. Questo ha ovvie e inevitabili conseguenze sia a livello militare che a livello sociale, con un crescendo di malcontento nei confronti del presidente della Federazione. Per questa ragione Draghi e Scholz si sono detti d'accordo sull'importanza di mantenere un approccio unitario a livello europeo. La coesione europea è stata una delle armi più forti finora schierate contro la Russia per la sua invasione ed è stato forse un risultato a sopresa per Vladimir Putin, che non si sarebbe aspettato una reazione così veemente e compatta da parte dell'Unione europea, che ha agito quasi come un unico blocco nel condannare e sanzionare l'invasione russa.