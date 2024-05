Dramma a Sondrio. Morti tre finanzieri caduti in un dirupo

Sono scomparsi tragicamente, ma anche come erano vissuti: da amici veri, insieme e uniti anche nel pericolo, nel rischio quotidiano, e tutt'altro che remoto, di perdere la vita per salvare quella altrui. L'appuntato Luca Piani, 32 anni, padre di un bimbo di 3 e il 25enne finanziere Alessandro Pozzi, entrambi in servizio per il Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagfa) ed entrambi originari di Valfurva (Sondrio) sono morti ieri in tarda mattinata insieme al collega 22enne di Bormio Simone Giacomelli durante una esercitazione sulle «loro» montagne, in Val Masino, in bassa Valtellina.

La dinamica dei fatti è ancora in via di accertamento, ma mancavano pochi minuti alle 13 quando i tre sono caduti dal precipizio degli Asteroidi, mentre erano impegnati ad allenarsi in una arrampicata proprio sulle pareti di questa montagna considerata il paradiso ma anche una sorta di banco di prova per scalatori provetti e appassionati. Pare che, per ragioni che verranno appurate, Pozzi, Piani e Giacomelli si fossero appena allontanati dalla cordata principale in cui erano impegnati insieme ad altri due colleghi - salvatisi così per miracolo - quando la roccia sotto di loro ha ceduto e i tre militari sono precipitati nel vuoto per decine e decine di metri. Anche se l'allarme è scattato immediatamente, due elicotteri si sono alzati in volo e sul posto sono arrivati sia i vigili del fuoco che i carabinieri, era evidente che per i tre militari non c'era comunque più nulla da fare, si trattava semplicemente purtroppo di recuperare le loro salme.

Piani e Pozzi si conoscevano bene e pare si frequentassero anche nel tempo libero con una certa assiduità. Come accade un po' a tutti coloro che provengono dallo stesso piccola località e svolgono un lavoro molto particolare, di nicchia - il primo alla stazione Sagf di Sondrio e l'altro in quella di Madesimo - che pochi conoscono e possono comprendere: la fraternità nasce anche così. Giacomelli, il più giovane dei tre, era in servizio da poco Madesimo, ma aveva stretto amicizia con tutti e appena poteva, esattamente come i suoi colleghi, si adoperava per la comunità. Ieri la sua squadra, diretta da Alessia Guanelli e quella di Sondrio, guidata dal luogotenente Christian Maioglio si stavano allenando insieme.

«È un pezzo della nostra famiglia che ci lascia. Una tragedia che ha colpito al cuore tutta la comunità - ha dichiarato Pietro Taeggi, sindaco del Comune di Val Masino -. Sono sempre loro che vengono ad esercitarsi sul nostro territorio, per essere pronti a salvare le vite di tanti escursionisti. E stavolta le vittime, purtroppo, sono loro. Tutti giovanissimi(...) Ci conosciamo tutti perché loro sono spesso qui ad affinare la loro preparazione in punti diversi del nostro territorio montano».

Poco dopo la tragedia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato il proprio cordoglio ai social.

«Apprendo con dolore la notizia che riguarda tre finanzieri del Soccorso Alpino deceduti in un drammatico incidente - ha scritto la premier su X -. Alle famiglie dei tre giovani militari esprimo il mio profondo sentimento di cordoglio insieme alla mia più sentita vicinanza ai colleghi e alla Guardia di Finanza».