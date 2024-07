Due pompieri morti nel dirupo per salvare una famiglia: "Eroi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Due vigili del fuoco sono morti mentre stavano spegnendo un incendio di vegetazione in Basilicata. La loro squadra stava cercando di domare un rogo in provincia di Matera, nel Comune di Nova Siri, in contrada Cozzuolo, in una zona dove ci sono anche abitazioni e villette. Le vittime sono due 45enni di Matera, Nicola Lasalata e Giuseppe Di Martino, in servizio presso il Distaccamento dei vigili del fuoco di Policoro.

Insieme con un terzo collega, rimasto illeso, ieri pomeriggio stavano cercando di raggiungere un'abitazione minacciata dalle fiamme, al cui interno vive una famiglia con una persona allettata e impossibilitata a scappare. Mentre si dirigevano verso la casa i due pompieri sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme. Per loro non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati il pubblico ministero della Procura di Matera, che ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della tragedia, e i carabinieri. Si è dovuto aspettare che le fiamme fossero spente e l'area messa in sicurezza prima di poter recuperare i corpi dei due vigili del fuoco. Per la complessità dell'operazione è stato richiesto l'intervento di un Canadair che ha sorvolato la zona effettuando diversi lanci per spegnere le fiamme.

Dopo aver appreso la notizia, il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi è andato a Nova Siri, accompagnato dal dirigente della Protezione civile regionale, Giovanni Di Bello. «Una notizia che mi sconvolge - ha detto il governatore lucano - perché a perdere la vita sono due uomini nel pieno svolgimento del loro lavoro». «Addolorato» il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha espresso vicinanza alle famiglie e ai colleghi dei due pompieri per la gravissima tragedia che ha colpito tutto il Corpo nazionale ricordando «il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità». Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha manifestato «profonda tristezza» per la tragedia in un messaggio inviato al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Renato Franceschelli. «Profondo dolore» anche per la premier Giorgia Meloni, che ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e un forte abbraccio di vicinanza ai colleghi e a tutto il Corpo.

«Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo. Si sono comportati da eroi», ha detto il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele. Dolore è stato espresso dai ministri Antonio Tajani, Nello Musumeci, Guido Crosetto e dai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha evidenziato quanto sia «complesso e rischioso il lavoro che svolgono le donne e gli uomini impegnati in prima linea nella lotta attiva agli incendi boschivi» ed ha ricordato che «i comportamenti scorretti, oltre a causare danni ingenti al nostro patrimonio naturale, possono mettere in serio pericolo gli operatori impegnati nello spegnimento».