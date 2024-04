Due ucraini uccisi da un russo. Berlino: terrorismo

L'Ufficio centrale bavarese per la lotta all'estremismo e al terrorismo indagherà sui due soldati ucraini uccisi qualche giorno fa a Murnau am Staffelsee. I due, un 36enne e un 23enne, erano in Baviera per una riabilitazione medica e nel tardo pomeriggio di sabato scorso sono stati trovati con gravi ferite da arma da taglio al collo davanti a un centro commerciale nella località bavarese. Il più anziano è morto sul posto mentre il più giovane è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Secondo le informazioni della polizia, il principale sospettato è un uomo di 57 anni di nazionalità russa, trovato in evidente stato di ebbrezza al momento dell'arresto. La polizia non è stata ancora in grado di commentare il movente del presunto colpevole. Sembrerebbe che il background personale potrebbe avere un ruolo nel doppio omicidio e certamente anche il grado alcolico potrebbe avere la sua importanza. Non è chiaro se anche i soldati ucraini fossero ubriachi al momento del delitto, mentre sembra chiaro che i tre si conoscessero tra di loro.

Secondo la polizia, il presunto colpevole ha affermato che gli uomini erano coinvolti in una discussione. Secondo la procura di Monaco di Baviera, citata da Der Spiegel, al momento non è possibile escludere che dietro l'aggressione possa esserci un background politico, come ad esempio opinioni diverse sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. «I motivi del delitto devono essere chiariti in dettaglio», ha dichiarato il ministro dell'Interno bavarese Joachim Herrmann.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, ha ringraziato le autorità tedesche per l'arresto del sospettato, come riportato da Ukrainskaya Pravda. Kuleba ha incaricato i suoi diplomatici di seguire da vicino il caso e di mantenere un contatto costante con gli organi di sicurezza tedeschi in modo che il sospettato venga punito nella misura massima consentita dalla legge.

La vicenda ricorda quanto avvenuto a febbraio, sempre in Germania, quando due giocatori di basket ucraini morirono accoltellati in strada.

In quel caso le autorità tedesche avevano escluso un atto di odio contro il Paese invaso nel 2022.