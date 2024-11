Bimba precipita, madre si suicida

Ascolta ora 00:00 00:00

Duplice dramma ieri nel Catanzarese dove una bambina è rimasta ferita in modo molto grave cadendo da una finestra della casa famiglia che la ospitava e sua mamma si è suicidata gettandosi dal quinto piano dell'ospedale dove era stata ricoverata la piccola. Una vicenda su cui sta indagando la squadra mobile di Catanzaro. Gli investigatori vogliono fare luce sull'incidente avvenuto la mattina intorno alle 10 nella struttura Santa Rita di Botricello, alla quale era stata affidata la bambina insieme ai due fratelli. La bimba, di 7 anni, era con la mamma, una donna di 35 anni originaria di un centro della Presila Catanzarese, alle prese con problemi legati al disagio mentale e che proprio a causa delle sue condizioni di salute si trovava nella casa famiglia. Vivevano lì da un paio di anni, in una situazione di apparente normalità nonostante il contesto di marginalità e disagio sociale. Prima la famiglia era stata seguita dai servizi sociali del paese di origine.

Non è chiaro come la piccola sia caduta nel vuoto, gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto per capire se si sia trattato di una caduta accidentale. Nel volo la bambina ha riportato diversi traumi. Immediati i soccorsi, prima con l'intervento di un'ambulanza e dei carabinieri, poi con l'elisoccorso. Tuttavia, dopo avere intubato la piccola, si è preferito procedere con il trasporto in ambulanza scortata dai militari dell'Arma. Le condizioni sono subito apparse molto gravi. Ricoverata in prognosi riservata, la bambina non è comunque in pericolo di vita.

Nelle prime ore del pomeriggio, poi, c'è stato l'ulteriore tragico epilogo. La 35enne, che aveva accompagnato la figlia all'ospedale «Pugliese Ciaccio» del capoluogo calabrese, ha improvvisamente aperto una finestra al quinto piano della struttura sanitaria e si è buttata di sotto, morendo sul colpo.

Probabilmente, è la prima ipotesi, non ha retto al dolore per la tragedia che si era verificata la mattina nella casa famiglia davanti ai suoi occhi. Forse ha pensato che la bambina non ce l'avrebbe fatta. «È il dramma di un'intera comunità», ha commentato Simone Puccio, sindaco di Botricello.