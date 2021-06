Ecco chi è Michetti, il "tribuno della radio"

Enrico Michetti è il candidato sindaco del centrodestra a Roma. L'avvocato amministrativista, classe 1966, proposto da Giorgia Meloni, correrà in ticket col magistrato Simonetta Matone.

"Sono contento e emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l'affetto ricevuto" , ha dichiarato all'AdnKronos il candidato sindaco designato che ha aggiunto: “Ora è il momento di restituire alla città eterna quello che merita, il ruolo di caput mundi". Michetti, laureato in Giurisprudenza all'Università “La Sapienza” di Roma, è docente di Diritto degli enti locali presso l’Università degli Studi di Cassino dal 2005. È ideatore del progetto “Sistema Gazzetta Amministrativa”, deputato alla formazione, informazione, assistenza ed aggiornamento giuridico della Pubblica Amministrazione. Da oltre 20 anni, in quanto consulente Anci, fornisce assistenza giuridica ai sindaci nelle questione più spinose: trasporti, igiene urbana, piano regolatore, procedimenti amministrativi. Diversi primi cittadini, non soltanto di Fratelli d'Italia, sono stati difesi da lui nelle udienze al Tar e al Consiglio di Stato. Michetti è direttore della Rivista Scientifica trimestrale “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, nonché membro del “Comitato Scientifico dell’Osservatorio regionale sull’Autonomia differenziata” e membro del “Comitato di Garanzia Legalità Olimpiadi 2026” della Regione del Veneto. L'avvocato romano è, inoltre, un noto speaker radiofonico e, per l'emittente locale Radio Radio, cura una rubrica quotidiana molto seguita in cui parla di diritto amministrativo con gli ascoltatori. Nel 2017, su proposta dell’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi, gli è stata conferita, da parte del presidente Sergio Mattarella, l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana.