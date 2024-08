Emergenza granchio blu, il governo sceglie Caterino. Lollobrigida: si muova l'Ue

Ascolta ora 00:00 00:00

Enrico Caterino (foto) è il commissario straordinario per il granchio blu, il crostaceo che si sta facendo notare nei nostri mari, e non solo, mettendo a rischio la sopravvivenza di alcune specie, con l'emergenza cozze e vongole su tutte.

La nomina del commissario è stata annunciata, a Palazzo Chigi, in conferenza stampa dal ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, di Fdi, e da quello dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, di Fi. Enrico Caterino è già stato prefetto di Ravenna e di Rovigo. L'esponente di Fratelli d'Italia ha fatto sapere di essere certo di un «salto di qualità», grazie alla nomina commissariale, in relazione alla battaglia del contenimento dei problemi derivati dalla comparsa e dalla proliferazione del granchio blu.

Un crostaceo che - come ha ricordato proprio Lollobrigida - ha «compromesso alcune attività economiche e soprattutto rischia di compromettere l'intero ecosistema marino senza misure strategiche». Anche perchè «la presenza del granchio blu, come specie aliena - ha sottolineato - , risale a molti decenni fa, ma le classificazioni ci davano un numero di esemplari bassissimo per ettaro, che si e moltiplicato per mille e quindi e diventato un'invasione». Il titolare del dicastero per l'Agricoltura ha ricordato come Caterino sia «reduce» dalla «esperienza» come commissario a Torre Annunziata, un comune sciolto per mafia. «È persona - ha aggiunto l'esponente meloniano - che ha in sé il valore dell'efficienza e la capacità di operare in situazioni complesse». Un «servitore dello Stato», insomma, chiamato anche a velocizzare i tempi che invece la burocrazia tende ad allungare, come ha sottolineato sempre Francesco Lollobrigida.

Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, ha fotografato i danni arrecati dal granchio blu fino a questo momento: oltre cento milioni di euro. Prandini ha plaudito alla mossa dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: «Con la nomina di Caterino - ha dichiarato - è ora necessario snellire i tempi per liquidare le aziende con l'obiettivo di ripristinare una situazione di normalità e la ripresa dell'attività produttiva dei nostri pescatori». La questione non è soltanto italiana. E infatti l'esponente di Fdi ha richiesto una cabina di regia europea. Richiesta che ha trovato il sostegno immediato dell'europarlamentare di Fdi Carlo Fidanza.

Tra i plausi per la nomina di Caterino, anche quello del governatore della Regione Veneto Luca Zaia, che ha domandato a sua volta una collaborazione tra tutte le istituzioni. Il deputato di Fdi Mauro Malaguti ha parlato di «promessa mantenuta».