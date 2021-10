La Meloni smonta la sinistra: "Lotta nel fango…"

"Credo che si debba riconoscere che il centrodestra esce sconfitto, credo che ne siamo tutti consapevoli" . Giorgia Meloni commenta così il risultato negativo dei ballottaggi.

"Penso che questo richieda una valutazione approfondita del centrodestra, bisognerà ragionare con maggiore freddezza ma alcune valutazioni si possono fare a caldo" , aggiunge il leader di Fratelli d'Italia che chiede un incontro agli altri due leader della coalizione, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Nonostante la sconfitta, però, la Meloni non vuol sentir parlare di "debacle", risultato che, invece, si addice di più al M5S e considera positivo il fatto che " lentamente stiamo tornando verso un sistema bipolare" . Dopo aver fatto i ringraziamenti di rito a tutti i candidati sindaci del centrodestra, avverte: "Consiglio di ripartire da profili politici" nella scelta dei futuri candidati del centrodestra. Poi sottolinea: "Non incide il profilo dei candidati più di tanto, sicuramente incidono i tempi. Concordo con Matteo Salvini sul fatto che i prossimi candidati alle amministrative vadano scelti al più presto". Per la Meloni, comunque, "i tempi per una rivincita del centrodestra alle politiche ci sono tutti" e, anzi, il leader di FdI rilancia la proposta di eleggere Mario Draghi al Quirinale e tornare alle urne. "Vediamo se la sinistra lo accetta ora", ha aggiunto. "In ogni modo il centrodestra deve farsi trovare pronto, con una proposta di governo chiara", dice.