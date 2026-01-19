Fedez sbugiarda Travaglio: "Io col Sì? Bufala per prendere click"

Tra Fedez e Il Fatto Quotidiano volano stracci. Casus belli è il referendum sulla giustizia. Il giornale diretto da Marco Travaglio cerca di lanciare il rapper nella mischia. Ma rimedia una sberla (smentita) in pubblico.

La tesi del Fatto è a senso unico: il comitato del Sì alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati cerca testimonial. La scelta sarebbe ricaduta su Fedez, da sempre vicino a posizioni di sinistra. Ricordiamo l'affondo al Festival di Sanremo contro Galeazzo Bignami? La notizia è clamorosa. Il Sì avrebbe incassato il Sì di Fedez. I segugi di Travaglio cercano conferme e si mettono alla ricerca del cantante. Il compito viene affidato al notista politico Giacomo Salvini (autore del libro sulle chat di Fratelli d'Italia). Decine di telefonate a vuoto. Prima di uno scambio whatsapp tra Fedez e il cronista. Il cantante, che sarà in gara al prossimo festival di Sanremo, smentisce la notizia. Ma la tesi (del Fatto) va in pagina lo stesso. Con un virgolettato (estrapolato dalla conversione): "Non dirò nulla per interposta persona" si legge nell'articolo. Centrato. In realtà lo scambio è più lungo e articolato. E dal quale si comprende bene che Fedez non è tra i testimonial del Sì. La notizia viene sparata. Fedez è su tutte le furie. E affida ai social una smentita secca con tanto di pubblicazione dei messaggi: "Eccomi qui a dover rendere conto dell'ennesimo racconto di fantasia travestito da giornalismo. L'unico "fatto" certo è che al mio podcast fino a oggi ho avuto solo ospiti che si stanno spendendo per il No (Gherardo Colombo e Nicola Gratteri). Pregherei gentilmente Il Fatto Quotidiano di pubblicare la smentita di questa porcheria totalmente infondata o altrimenti pubblicare le prove di ciò che hanno scritto. Complimenti per l'ottimo lavoro svolto. Come sempre".

Fedez accusa Travaglio aver diffuso "una bufala senza fondamento, costruita per fare clickbait". Lo scontro Fatto-Fedez sa quasi di resa dei conti. Con lo zampino di Selvaggia Lucarelli che mise nel mirino proprio l'ex moglie Chiara Ferragni ai tempi del pandoro-gate. Famosa fu la lite tra il direttore del Fatto e Fedez al podcast Muschio Selvaggio. Mentre l'ultimo botta e risposta si è consumato sette mesi fa. Fedez, dal palco dei giovani di Forza Italia, ha attaccato Travaglio per il libro su Berlusconi. Dalle colonne del Fatto la risposta del direttore.

Intanto si scalda la campagna referendaria tra Sì e No.

Nel fine settimana grande mobilitazione, sul territorio, per dirigenti e militanti di Forza Italia per la campagna del SI sulla giustizia del voto del 22 e 23 marzo, mentre tutti sono già concentrati nella tre giorni del 23/24/25 gennaio a Napoli, Roma e Milano - più libertà, più solidarietà, giustizia e crescita, - in ricordo della discesa in campo del Presidente e fondatore del partito, Silvio Berlusconi. Sono stati oltre trenta gli appuntamenti nelle varie regioni per incontrare i cittadini e raccontare le ragioni alla base della consultazione di primavera.