Ferrari alza il listino, obiettivi ok

Effetto dazi sulle Ferrari destinate al mercato Usa, il più importante per la «Rossa». La decisione della Casa Bianca di alzare al 25% la tariffa sulle auto importate costringono anche il Cavallino rampante ad aggiornare la propria politica commerciale. La conseguenza: i prezzi di alcuni modelli saranno alzati fino a un massimo del 10% in coordinamento con la rete di distribuzione. Condizioni invece invariate per gli ordini di tutti i modelli in arrivo da Maranello prima del 2 aprile prossimo e per quelli relativi a tre famiglie di supercar: 296, Sf90 e Roma, a prescindere dalla data di importazione.

Le possibili ripercussioni sui conti? Da Maranello confermano che gli obiettivi finanziari dell'anno in corso restano immutati, con un potenziale rischio di diluizione di 50 punti base sui margini percentuali di redditività. Resta comunque il fatto concreto, come evidenziano anche gli analisti di Bernstein, che Ferrari avrà modo di far fronte all'impatto delle tariffe in virtù della sua fedelissima clientela. In pratica, «ad ammortizzare ogni aumento del listino per i dazi - riconoscono in Bernstein - è la consapevolezza del cliente che le altre Ferrari di cui è in possesso vedranno crescere il loro valore». Il cliente Ferrari, del resto, punta soprattutto sull'eccellenza.

Il presidente del Cavallino rampante, John Elkann, nella veste di ceo della holding Exor, nel commentare i risultati finanziari del 2024 si era soffermato sul Nav per azione, salito del 9%, proprio grazie alle performance della casa di Maranello, una vera «miniera d'oro».

A Piazza Affari, intanto, a differenza di Stellantis (-4,23%) e degli altri costruttori di auto, Ferrari ha chiuso la giornata con un +1,82% del titolo,

a 391,50 euro, recuperando così terreno.

Il 9 ottobre prossimo, al «Capital Markets Day» di Maranello, Ferrari mostrerà la sua prima auto elettrica «in un modo unico e innovativo», come annunciato dall'ad Benedetto Vigna.