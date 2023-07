Il figlio d'arte che galvanizza l'estrema destra

Ex militante del Partito popolare, 47 anni, Santiago Abascal, leader di Vox, il partito che fa tremare l'Europa, ha ridato vita a un'estrema destra marginale dopo la fine della dittatura di Franco nel 1975, facendola diventare la terza forza del Parlamento spagnolo. Nato a Bilbao, classe 1976, ha iniziato a far politica giovanissimo tra i popolari baschi: ad appena 18 anni è diventato consigliere comunale, poi deputato regionale sempre nel Pp. In quegli anni è stato anche minacciato dall'Eta e più tardi ha anche raccontato di girare ancora armato. Santi, come lo chiamano gli amici e anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha la politica nel dna: suo padre è stato per decenni un militante del Pp e suo nonno sindaco di una piccola cittadina basca, Amurrio, nell'era franchista. Nel 2013 la svolta: nel giro di pochi mesi prima lascia il Pp in polemica con il premier Mariano Rajoy per sue politiche giudicate troppo dialoganti nei confronti dei terroristi e del nazionalismo basco, poi nel gennaio 2014 fonda Vox. Nell'aprile del 2019 viene eletto deputato alle Cortes per la prima volta. Il suo programma si rifà al movimento sovranista mondiale: oltre alla premier Meloni ammira anche il leader della Lega Matteo Salvini, il primo ministro ungherese Viktor Orbán e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Rivendica il valore dell'unià spagnola, dichiara guerra ai partiti autonomisti, attacca spesso i diritti della comunità Lgbti+, il femminismo, l'ambientalismo, è contro l'aborto e l'eutanasia e si definisce molto scettico sul cambiamento climatico. La giornata di ieri segna una frenata, ma la partita resta aperta.