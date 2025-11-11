"È finita l'epoca del moralismo grillino. Dal lusso a De Luca, dietrofront su tutto"

Antonio Iannone, coordinatore campano di Fratelli d'Italia e uomo forte dei meloniani nella regione, commenta al Giornale la notizia della barca acquistata da Fico nel 2022: "Non chiarisce la vicenda dell'ormeggio abusivo". E sulla barca da 120mila euro? "Finita l'era dei duri e puri" ribatte Iannone.

Senatore, Fico la definisce un gozzo. A noi sembra una signora barca.

"È un 34 piedi con 4 posti di letto. Ma vorrei chiarire, per noi di Fratelli d'Italia il punto non è la barca. Ci mancherebbe. Semmai erano loro (i grillini) che predicavano che politici dovevano essere uguali ai cittadini".

E allora qual è il punto?

"Il punto è che Fico non risponde. Non chiarisce un altro aspetto molto più grave. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro della Difesa per sapere se la barca dell'ex presidente della Camera sia stata o no ormeggiata abusivamente a Nisida. Fico non risponde. In questo caso parliamo di un reato".

Grave per chi si candida a guidare una Regione

"Assolutamente sì, dovrebbe essere onesto nei confronti dei campani. Fico diceva che politici e cittadini dovevano essere uguali. Mi sembra di essere nella fattoria degli animali di Orwell. Tutti gli animali sono uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri. Fico è più uguale degli altri".

La barca, Mastella, De Luca. Fico cambia idea su tutto

"Fico definiva De Luca un politico pericoloso, il più impresentabili di tutti. Oggi si candida a guidare la Regione proprio grazie al sostegno dell'impresentabile De Luca. Più incoerente di così".

È finita l'era dei duri e puri?

"Fico si è presentato come il moralizzatore, il duro e puro. Il grande demolitore della casta. Questa vicenda della barca dimostra come la casta ha demolito lui. È diventato più casta della casta".

Secondo lei i cittadini campani hanno smascherato questo bluff?

"Assolutamente sì. Tra Cirielli e Fico non c'è partito. Da un lato, un uomo delle Istituzioni che ha fatto della coerenza la sua stella polare. Dall'altro un moralizzatore che si è piegato ai ricatti dei cacicchi e non si degna di dare una risposta all'interrogazione di Fratelli d'Italia sulla barca all'ormeggio abusivo".

E se sarà confermata?

"Ne dovrà trarre le conseguenze. Anzi, penso che saranno i campani a trarre le conseguenze e dare uno schiaffo al moralista Fico".