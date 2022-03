"Fino a che punto vuole arrivare?". Quei sospetti del Pd su Conte

La tensione è alle stelle: la posizione contraria del Movimento 5 Stelle all'aumento delle spese militari al 2% del Pil potrebbe mettere a rischio la tenuta del governo, la cui stabilità sarebbe messa in serio pericolo se i grillini dovessero continuare a perseguire la linea intransigente. Da vedere se i 5S si limiteranno a farne una questione occasionale o se si spingeranno fino a un punto pericoloso. Nel frattempo il Partito democratico sta accusando il colpo: i timori nel Pd riguardano non solo l'equilibrio dell'esecutivo, ma anche i futuri scenari in chiave campo largo in vista delle elezioni.

L'allarme nel Pd

Tra i parlamentari dem rimbalza una domanda con una certa insistenza, sintomo di come siano forti le preoccupazioni e i sospetti su Conte. " Ma fino a che punto vuole arrivare? ", ci si interroga con aria ansiosa. Nel Partito democratico filtrava un cauto ottimismo sulla possibilità di raggiungere un compromesso sull'incremento delle spese militari, ma i toni tranchant dell'ex premier hanno finito per affievolire ulteriormente quel fioco lume di speranza.

In sostanza ora il Pd si trova stretto tra l'insistenza di Conte e la durezza, mai così forte, della reazione del premier Mario Draghi. Il sentimento di apprensione nella galassia dem è rilevante e riguarda anche la prospettiva politica verso le elezioni del 2023. Il che si traduce in un vero e proprio allarme per quel campo largo tanto auspicato da Enrico Letta, che vorrebbe allargare al centro la coalizione.

C'è però un'altra priorità: il fronte giallorosso si terrà in piedi o si sgretolerà sotto le sferzate del Movimento 5 Stelle? Dal Partito democratico fanno notare all'Adnkronos che se la legge elettorale resterà quella attuale " con qualcuno dovremmo pure allearci ". E dunque una grande parte dei dem, seppur in condizioni estremamente delicate dal punto di vista politico, continua a non vedere alternative a quella prospettiva.

L'ira di Letta

Davvero Conte si porterà avanti fino alla strada della crisi di governo? Uno scenario che in molti tendono a escludere, bollando le mosse di Conte come accenni di campagna elettorale. " Cercherà una via d'uscita, magari andare in Aula sul dl Ucraina senza relatore con il testo approvato alla Camera ", è la scommessa. Nel frattempo si registra la dura reazione di Enrico Letta, secondo cui una crisi in questo momento " lascerebbe sbigottito il mondo intero " e sarebbe " dannosa per tutti noi " oltre che " tremendamente negativa per il processo di pace e per chi soffre per via della guerra ".

L’Italia lascerebbe sbigottito il mondo intero se si aprisse ora una #CrisidiGoverno. Sarebbe crisi dannosa per noi, per tutti noi. E sarebbe tremendamente negativa per il processo di #pace e per chi soffre per via della guerra. Noi lavoriamo con impegno per evitarla. — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 30, 2022

La linea Di Battista

Qualcuno riferisce che ormai da 24 ore le chat Pd " ribollono di risentimenti e cattiverie verso i colleghi grillini ". Anche perché, è il ragionamento che si fa nel Partito democratico, una rottura potrebbe portare conseguenze disastrose per lo stesso Conte: " L'area Di Maio come reagirebbe? ". " Conte sta mettendo in difficoltà innanzitutto noi, il Pd, più ancora che Draghi ", viene fatto notare.