Fisco, avvio sprint. Già 1,6 milioni di precompilate

Avvio travolgente per la dichiarazione precompilata. Dal 30 aprile sono disponibili online i nuovi modelli e, in soli tre giorni, oltre un milione e 600mila contribuenti vi hanno già fatto accesso. L'80% dei contribuenti ha scelto la modalità semplificata e guidata, in crescita rispetto al 60% dello scorso anno. A fornire i dati è stato il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone (in foto) nel corso del Forum Ansa. "La precompilata guidata è una semplificazione nella semplificazione - ha sottolineato - Il contribuente viene guidato nella predisposizione e difficilmente può incorrere in errore". Il successo della precompilata - spiega inoltre - è una conferma dell'impegno messo dall'Agenzia della creazione di un rapporto di "fiducia" tra i cittadini e il fisco.

L'Agenzia stessa fornisce e valida i dati, prima che arrivino al contribuente, evitando poi di doverlo rincorrere nei controlli. Per elaborare queste dichiarazioni, l'Agenzia ha gestito un miliardo e 300 milioni di dati provenienti da sostituti d'imposta, banche, assicurazioni e farmacie. Solo i dati del catasto riguardano 78 milioni di immobili ai quali si aggiungono circa 86 milioni di particelle di terreni. Al debutto, nel 2015, alla dichiarazione precompilata aderirono 1,4 milioni di contribuenti, poi saliti lo scorso anno a 5,4 milioni (per il 730).

"Stiamo cercando di andare verso il contribuente e metterlo nelle migliori condizioni per adempiere agli obblighi tributari, che non sempre sono semplici", ha aggiunto Carbone, riconoscendo che molti errori e inadempimenti sono commessi "in buona fede, a volte anche per esigenze esterne". La precompilata, quindi, permetterà all'Agenzia concentrare le risorse sul contrasto alle vere frodi.