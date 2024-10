Flavia uccisa e nascosta: un arresto

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato fermato un uomo di 34 anni per l'omicidio di Flavia Mello Agonigi, 54enne italo-brasiliana il cui cadavere è stato ritrovato ieri in ua cisterna nella zona di Sant'Ermo, nel territorio del comune di Casciana Terme Lari (Pisa). La donna era scomparsa la notte tra l'11 e il 12 ottobre, dopo essere uscita dalla sua casa di Pontedera per andare con delle amiche alla discoteca Don Carlos a Chiesina Uzzanese (Pistoia). Attorno all'1 di notte si era allontanata da sola, con la sua auto, una Opel Mokka e non aveva più fatto ritorno a casa, forse per recarsi all'appuntamento con un uomo.

È stato seguendo le poche tracce lasciate dall'auto ddella donna che la polizia è riuscita a rintracciarne il corpo. L'Opel di Flavia era stata ripresa da una telecamera quella notte a circa 13 chilometri di distanza dal luogo dove poi è stata trovata morta. Esaminando i contatti telefonici della donna, gli investigatori sono risaliti al presunto autore del delitto che è stato portato in questura a Pisa.

Ad allarmare i familiari della donna dopo la scomparsa della donna era stata la circostanza che i due cellulari che teneva sempre accesi risultavano spenti, che il suo passaporto era in casa (ciò che sembrava escludere la possibilità che si fosse allontanata volontariamente), così come i suoi vestiti e le valige per portarli via.

Il conto corrente, cointestato con il marito, non presentava alcun movimento e soprattutto Flavia non si era più fatta sentire con le sorelle che che abitano in Brasile e con le quali i contatti erano quasi giornalieri. I testimoni garantiscono che Flavia, sposata, era serena, felice, non aveva turbamenti o ragioni di preoccupazione.