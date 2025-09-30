Il coraggio e la scommessa più difficile

È il tempo della speranza: Israele accetta la scommessa più difficile, con l'aiuto degli Stati Uniti. Netanyahu con coraggio incredibile giuoca la sua sicurezza, il suo ruolo nei libri di storia del popolo ebraico, e anche il suo governo: il mondo può essergli grato, come lui si è detto di essere grato ai suoi soldati per aver combattuto da eroi. La vera accettazione da parte di Hamas si verificherà nelle prossime 72 ore, che dovranno vedere la restituzione di tutti gli ostaggi, vivi e morti. È una prova del fuoco: i mediatori, soprattutto qatarini, hanno lavorato duro minacciando e accarezzando Hamas, Trump ha giuocato duro, Netanyahu mette in giuoco la visione strategica della forza di Israele come potenza imbattibile in un insidioso Medioriente, coniugandola con la flessibilità: Israele risponde sì alla pace possibile, accetta un ritiro in tre fasi, un passaggio di Gaza a un corpo internazionale misto, sotto la leadership americana ma con gli arabi al centro, dopo che Hamas sarà esautorata. Se Hamas dovesse tradire il piano e tentasse di restare a Gaza, il primo ministro israeliano ha promesso di finire il lavoro contro il potere terrorista.

Il mondo arabo ha pesato molto sulla trattativa, l'ha detto Trump offrendo di allargare i Patti di Abramo ma rilanciando l'argomento di uno Stato palestinese. Su questo Netanyahu è chiaro: solo dopo un lungo processo di deradicalizzazione. Verrà quando verrà. C'è ancora tanto lavoro, molto pericolo. Netanyahu e Trump impongono a Hamas la mossa di partenza, rispetto alla quale si dovrà capire se Hamas davvero accetta. Hamas dovrà anche cedere le armi essenziali, non la pistola, ma le armi strategiche, soprattutto i missili e gli esplosivi con cui Gaza tortura Israele. L'arma nelle mani di Netanyahu sono il ritiro dell'esercito in fasi e i prigionieri da consegnare. Di annessione, non si dice una parola: Israele ha rinunciato a parlarne in questa fase. Le parole però contano poco in queste ore: sono state dette in quantità.

Ora si devono vedere i fatti: i rapiti, il ritiro in più fasi che tuttavia lascerà grandi zone di sicurezza sui confini, Hamas che consegna le armi, l'atteggiamento del mondo arabo. Netanyahu con modestia di fronte alla storia ha accettato i compromessi, è la virtù dei forti.