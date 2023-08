Il G7 2024 in Puglia sarà a Borgo Egnazia. L'annuncio di Meloni a inizio settembre

Non c'è ancora la conferma ufficiale, ma a Bari tutti danno per scontato che il 9 settembre sarà Giorgia Meloni ad aprire l'86esima edizione della Fiera del Levante. Come da consuetudine, infatti, è sempre il presidente del Consiglio a dare il via allo storico appuntamento pugliese, con pochissime eccezioni (tre negli ultimi 23 anni, l'ultima nel 2022 quando Mario Draghi, ormai in carica solo per gli affari correnti, non ritenne opportuno presenziare). È in quell'occasione che la premier potrebbe annunciare la location che farà da quartier generale al G7 della Puglia, in agenda a metà di giugno, dopo le elezioni Europee in programma il 9 e 10 del mese. Meloni, chiudendo l'ultimo summit dei Sette grandi che si è tenuto a Hiroshima tra il 19 e il 21 maggio scorso, si era limitata a dare appuntamento a tutti in Puglia, ma senza indicare una località specifica. Che sarà il resort di lusso di Borgo Egnazia, a Savelletri, in provincia di Brindisi. Amatissimo dai vip (ha sedotto anche Madonna), Borgo Egnazia è un vasto complesso alberghiero diffuso in tufo grezzo che richiama i villaggi rurali pugliesi e si estende tra gli ulivi della Valle d'Itria su una superficie complessiva di 85 ettari, in grado di ospitare - ipotizzano a Palazzo Chigi - circa mille persone. Insomma, tutti e sette i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, e buona parte delle loro delegazioni. I sopralluoghi della presidenza del Consiglio per la logistica - compreso il media center - inizieranno da settembre, ma già si ipotizza di dover organizzare l'accoglienza per circa cinquemila persone. Non solo leader, delegazioni e staff, ma anche chi lavorerà nell'ambito del summit, compresi giornalisti e forze dell'ordine. Che, questa l'idea, saranno collocati nelle masserie e nelle strutture ricettive intorno a Borgo Egnazia seguendo uno schema di cerchi concentrici, così da identificare diverse zone di sicurezza (e accessibilità).

Meloni, proprio in questi giorni, è in vacanza a una quarantina di chilometri da lì, in una piccola masseria a Ceglie Messapica, in compagnia della famiglia. E non è escluso possa decidere di fare un nuovo sopralluogo a Borgo Egnazia dopo quello dello scorso giugno. Una visita che suscitò qualche polemica, visto che la premier arrivò direttamente con volo di Stato da Bruxelles al termine di un Consiglio europeo, ma che - spiega chi sta gestendo il dossier - non era tanto un viaggio di piacere quanto il primo sopralluogo per fare il punto sulla logistica che riguarderà direttamente i leader.

Meloni ci tiene ad annunciare la location personalmente, tanto che in queste settimane tutti gli esponenti di governo che hanno a che fare con l'organizzazione del G7 si sono ben guardati dal dare indicazioni. Anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, pugliese doc, si è limitato a parlare cautamente di «una zona facilmente raggiungibile dai due aeroporti» di Bari e Brindisi. E Borgo Egnazia è esattamente a metà strada. L'unico che si è fatto prendere la mano, qualche giorno fa, è stato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, coordinatore di Fdi in Puglia. Che parlando in occasione dell'inserimento del Castello svevo di Bari nell'elenco dei musei di interesse nazionale, si è fatto scappare la cosa, anticipando in modo inusuale Palazzo Chigi.

Che la location sia ormai decisa lo conferma anche chi sta lavorando in prima battuta all'organizzazione del summit. Come pure il sito del resort di Borgo Egnazia. Dove è possibile prenotare per aprile, luglio o agosto 2024, mente le date di maggio e giugno risultano già tutte «non disponibili».