Acido sull'ex compagno, ferito per riavere il figlio

Vuole riprendersi il bambino, tenta di ammazzare l'ex compagno davanti al figlioletto. Prima lo colpisce con un punteruolo, poi gli getta addosso del vetriolo. Lui 48 anni, lei 46, il bimbo conteso 4 anni. Un vero e proprio crescendo di violenza quella subìta da un uomo della provincia di Verona dopo il decreto del giudice per i minori sull'affido esclusivo del ragazzino a lui. Una decisione che alla madre non va proprio giù. A far infuriare ancora di più la donna le denunce dell'ex, stanco e impaurito dalle violenze continue.

Vittima di questa storia, questa volta, è un uomo che solo per miracolo non ha subito gravi lesioni dall'ennesima aggressione della donna accompagnata dal suo nuovo compagno, entrambi pregiudicati per vari reati. A mettere la parola fine a tutto questo i carabinieri della compagnia di Verona, intervenuti in soccorso della vittima, che hanno arrestato la donna e il suo nuovo compagno di 55 anni.