"Kara-Murza, madre avvelenata a Berlino"

È giallo su Elena Gordon, la madre dell'oppositore russo in esilio Vladimir Kara-Murza. La donna è stata trasferita nel reparto di isolamento dell'ospedale Charité di Berlino, in cui era stato curato anche Aleksei Navalny dopo il suo avvelenamento con il Novichok in Russia nell'agosto del 2020. La donna sostiene di essere a sua volta un'oppositrice del Cremlino e di essere stata avvelenata. Le forze dell'ordine hanno aumentato i dispositivi di sicurezza come misura preventiva. La polizia di Berlino, in un post su Twitter, ha confermato che sta indagando su un sospetto di tentato omicidio. «La paziente è stata trasferita nel reparto di isolamento della Charité. Si stanno effettuando esami del sangue per tutti i tipi di sostanze tossiche. Sono in corso tutte le misure richieste dalla polizia per garantire la sicurezza pubblica, ma anche per identificare potenziali sospetti», si legge nel messaggio. Secondo Speigel, un primo esame tossicologico avrebbe escluso l'avvelenamento di Gordon con agenti nervini ma verranno effettuati ulteriori test. Ma in serata, è lo stesso Vladimir Kara-Murza a fare chiarezza con un messaggio su X: «Grazie infinite a tutti per la vostra preoccupazione e i vostri auguri. Mia madre è effettivamente in un ospedale a Berlino, ma i sospetti di avvelenamento o infarto fortunatamente non sono stati confermati. I dottori stanno continuando la valutazione. Saremmo grati ai media per il rispetto della privacy della nostra famiglia».

Il dissidente Vladimir Kara-Murza (che ha vinto il Premio Pulitzer per una serie di articoli pubblicati sul Washington Post e scritti dalla prigione in cui è stato rinchiuso) è stato condannato a 25 anni di carcere per aver criticato l'aggressione militare della

Russia ai danni dell'Ucraina. L'arresto di Kara-Murza risale all'aprile 2022, è stato liberato ad agosto, assieme ad altri due attivisti russi nel grande scambio di prigionieri organizzato tra la Russia e gli Stati Uniti.