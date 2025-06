Giallo Mentana: "Quando staccare?"

Una boutade per vedere l'effetto che fa. L'intenzione reale di lasciare la sua creatura professionale e godersi il meritato riposo a 70 anni. O un diverbio con il patron della rete Urbano Cairo? Ieri, Enrico Mentana (nella foto), con un post su Instagram ha innescato un polverone nel mondo mediatico: le sue parole hanno lasciato aperta l'ipotesi di un addio al TgLa7 e o La7 stessa. "Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del Tg. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1". Anni che Mentana considera "intensissimi ed esaltanti". Il giornalista sottolinea, poi, la sua passione e dedizione nei confronti di La7: "Tutti affrontati come fosse stato per sempre, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo". "Ma il più grande insegnamento", conclude Mentana è che "devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo". Di certo non sono gli spettatori a chiedere un allontanamento visti gli ascolti che ogni sera macina il direttore. Nelle due parole "gli altri" potrebbe, invece, intendere il proprietario della rete, Cairo. Interpellati, i responsabili della rete non rilasciano dichiarazioni o commenti. Prendendo per buona questa ipotesi, come suggerisce Dagospia, ci sarebbe di mezzo una questione politica e par di capire che il presidente vorrebbe una linea più morbida nei confronti del Governo. "Se Urbano non conferma Mentana alla direzione del TgLa7 entro il 30 giugno, Chicco alza i tacchi e se ne va", sostiene il sito. Però non si capisce perché Cairo dovrebbe interferire con la linea di Mentana dopo così tanti anni e tanti governi (e poi la stessa cosa dovrebbe chiederla alla Gruber e a tutta la squadra di conduttori che ogni giorno sparano contro la maggioranza). Altri ipotizzano un trasloco a Discovery per impiantare il nuovo polo di news di cui si è molte volte parlato in passato. Nessuno, comunque, immagina che se ne vada ai "giardinetti", in pensione. In ogni caso, non è la prima volta che Mentana minaccia di togliersi dalle scatole: ci fu anche un epico scontro con la Gruber per questione di sforamento di orari. Comunque sia, un addio del giornalista sarebbe un danno incalcolabile per la rete: il suo Tg è il nucleo e la base dell'impalcatura informativa del canale e, seppure tutti i programmi di approfondimento potrebbero reggersi sulle loro gambe, senza il supporto di un notiziario così forte e personalizzato, non otterrebbero gli stessi risultati.

Il suo post, a riprova

della fedeltà degli spettatori, ha generato molti commenti. "In questi tempi cupi, dove l'informazione vacilla, resti una delle pochissime voci autorevoli", si legge. "Non faccia scherzi, la prego", fa eco un altro utente.