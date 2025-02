Lo accoltellano per rubargli il cellulare e il monopattino: grave un giovane

Ascolta ora 00:00 00:00

Un ragazzo di sedici anni è stato accoltellato da un branco fuori dal centro commerciale Merlata Bloom, a Milano. Il tutto è avvenuto prima delle ore ventuno. L'episodio, con esattezza, ha avuto luogo in via Pasolini.

Secondo quanto riportato da fonti di polizia, che ora indaga, il malcapitato sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone di origine nordafricana. Trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Ma le sue condizioni vengono comunque definite gravi. E il codice con cui è stato trasportato al pronto soccorso è stato il rosso. Lo scopo dell'aggressione, come spesso accade, sarebbe stato quello di sottrarre al ragazzo i suoi oggetti personali. Tra questi, il monopattino e il cellulare. Ma il minore è stato derubato anche del portafogli. Pare inoltre che ad aggredirlo siano stati almeno cinque uomini, che hanno usato dei fendenti, diretti anche alla testa e alla schiena, per provare a rapinare il minorenne, che è rimasto ferito sia alla testa sia almeno ad una delle due mani. Il branco di nordafricani è poi scappata. I poliziott del Fatebenefratelli sono al lavoro da ieri notte per comprendere l'esatta dinamica.

L'ipotesi più accreditata è che il giovane abbia provato a reagire, respingendo l'assalto dei malviventi. Questi ultimi avrebbero così risposto, estraendo il coltello. E colpendo ripetutamente il minore. I residenti di quella zona di Milano hanno più volte denunciato circostanze come questa negli spazi limitrofi a quelli in cui è avvenuta l'aggressione di ieri sera. E come spesso è già accaduto nel recente passato, hanno chiesto maggiore attenzione da parte delle istituzioni comunali in relazione alla tematica della sicurezza.

Questa ennesima aggressione, a Milano, arriva a pochi giorni di distanza da quando avvenuto a piazza Gambara, dov'è stato ucciso un 49enne, Ivan Disar, durante una sparatoria.

Nelle medesime circostanze, è rimasto ferito anche un 26enne, a sua volta di origine ucraina. In questo caso, è stato arrestato il figlio del fornaio della panetteria che ha raccontato agli inquirenti di aver reagito ad alcune minacce subite.