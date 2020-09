La Gismondo affossa Lopalco: "Candidato? Io non l'avrei fatto"

Con la riconferma di Michele Emiliano (Pd) come governatore della Regione Puglia, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, forte dei 15mila voti ottenuti al termine della consultazione, entrerà a far parte del consiglio regionale. Una scelta, quella di Lopalco, ampiamente discussa nei mesi scorsi ed oggi commentata dal direttore responsabile di Microbiologia Clinica Virologia e Diagnostica dell'ospedale Luigi Sacco di Milano Maria Rita Gismondo, che si è dichiarata in disaccordo con quanto fatto dal ricercatore.

" Lopalco ha fatto una scelta che io non avrei fatto. Così come viene vissuta oggi, la politica non mi interessa ", ha dichiarato la dottoressa ai microfoni di "Adnkronos Salute". " Credo che gli scienziati dovrebbero prestarsi solo a incarichi istituzionali, non candidarsi alle elezioni sfruttando la notorietà guadagnata ". Nessuna intenzione, dunque, di seguire le orme del collega, prossimo a diventare il nuovo assessore alla Sanità della Regione Puglia. Per quanto riguarda le consultazioni che si sono svolte in data 20 e 21 settembre, la Gismondo ha espresso soddisfazione per il fatto che i cittadini abbiano trovato la forza e la volontà di recarsi ai seggi per votare nonostante la presenza del Coronavirus. " Voglio solo esprimere compiacimento, perché la paura di Covid non ha indotto gli italiani a rinunciare al diritto di voto ", ha infatti dichiarato la dottoressa, senza commentare gli esiti del referendum e delle elezioni regionali.

Secondo la Gismondo, il fatto che si siano svolte le votazioni nonotante la presenza del virus, è già una vittoria per i cittadini. Proprio alcuni giorni fa, intervistata da Il Giornale.it, l'esperta dell'ospedale Luigi Sacco di Milano aveva dichiarato che il Sars-Cov-2 è meno aggressivo, grazie anche alla presenza di una mutazione e ad una maggiore preparazione del personale sanitario e dei cittadini. " Quello che possiamo affermare è che siamo tutti più bravi, medici e pazienti. Conosciamo le cure possibili ed i pazienti i primi sintomi ", ha dichiarato la Gismondo. " Non esiste una cura, ma più cure in base al paziente e alla fase della malattia. I clinici utilizzano l'antivirale, l'eparina leggera, gli antinfiammatori, perché questa non è una patologia univoca. Ha diverse manifestazioni, spesso variabili da un paziente all'altro ".