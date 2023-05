Il giudice boccia il "Russiagate". L'ira di Trump: "Crimine storico"

Lo chiama «il crimine del secolo», denunciando come finalmente sia stato «smascherato». Donald Trump si prende la rivincita dopo le conclusioni del rapporto del procuratore speciale John Durham, secondo cui che l'Fbi non avrebbe mai dovuto avviare il «Russiagate», l'inchiesta sui presunti collegamenti tra la campagna di Donald Trump e la Russia nelle elezioni del 2016. Nonostante le forti critiche al Bureau, Durham - nominato dall'allora ministro della giustizia dell'amministrazione Trump, per far luce sulle origini dell'inchiesta stessa, definita dal tycoon una «caccia alle streghe» - non raccomanda alcuna nuova accusa o «grandi modifiche» su come l'Fbi gestisce le indagini a sfondo politico.

Il rapporto di oltre 300 pagine afferma anche che l'Fbi ha utilizzato «informazioni di intelligence grezze, non analizzate e non corroborate» per avviare la cosiddeetta indagine «Crossfire Hurricane» su Trump e la Russia, ma ha utilizzato uno standard diverso per soppesare le preoccupazioni sulle presunte interferenze elettorali riguardanti la campagna di Hillary Clinton. «Concludiamo che il Dipartimento di giustizia e l'Fbi non sono riusciti a confermare la loro importante missione di stretta fedeltà alla legge in relazione a determinati eventi e attività descritti in questo rapporto», ha scritto Durham. Nel documento si rileva anche che «almeno da parte di alcuni membri del personale intimamente coinvolti nella vicenda» c'era «una predisposizione ad aprire un'inchiesta su Trump».

Esulta «The Donald». E passa all'attacco: «Il pubblico americano è stato truffato, proprio come viene truffato in questo momento da coloro che non vogliono vedere la grandezza per l'America!», ha scritto l'ex presidente sul social Truth. In una successiva intervista con Fox News Digital, Trump ha definito le indagini che lo hanno riguardato una «vergogna», chiedendo conseguenze per l'ex direttore James Comey e altre persone coinvolte. «Io, e cosa molto più importante, il pubblico americano, siamo stati vittime di questa farsa di lunga data e proditoria avviata dai Democratici, avviata da Comey - ha detto Trump - Ci deve essere un prezzo pesante da pagare per aver sottoposto il nostro paese a tutto questo».